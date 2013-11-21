عضویت 2300 نکایی در کتابخانه ها/ سرانه پایین مطالعه

سکینه خاتون مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتابخانه‌ عمومی شهرستان نکا دارای17 هزار و 259 عنوان کتاب در 24 هزار و 777 نسخه می باشد.

وی افزود: بیش از دو هزار و 300 نفر در شهرستان نکا عضو کتابخانه عمومی هستند واز خدمات کتابخانه عمومی باقرالعلوم بهره مند می شوند.

مهدوی برنامه‌ریزی در راستای ساخت، گسترش، تجهیز، توسعه نیروی انسانی، تامین منابع مکتوب و غیر مکتوب، ارتقای شاخص‌های کتابخانه‌های عمومی را از اهداف کتابخانه‌های عمومی دانست.

وی با اشاره به هدف کتابخانه های عمومی شهرستان تصریح کرد: اشاعه دانش و فرهنگ مطالعه کتاب در بین قشرهای مختلف جامعه است که در این راستا کتابخانه های شهرستان نکا در نظر دارد با اجرای برنامه متنوع فرهنگی در طول هفته کتاب نقش ارزنده ای را در اشاعه این فرهنگ ایفا نماید.

مهدوی با بیان اینکه در کشور متوسط مطالعه در روز بسیار پایین‌تر از سطح جهانی است، ادامه داد: کتابخانه عمومی باقرالعلوم شهرستان نکا از سال تاسیس تاکنون دارای 17 هزار و 259 عنوان کتاب است.

رئیس کتابخانه عمومی نکا متوسط ورود کتاب های وارد شده به طور ماهیانه به کتابخانه عمومی شهرستان بیش از 200نسخه برشمرد.

وی یادآورشد: راه‌اندازی بخش کودک با هزار و 821 نسخه از دیگر خدمات این کتابخانه به مردم نکا است.

مهدوی با اشاره به استقبال نکایی ها به کتابخانه عمومی بیان داشت:میزان استقبال گروه سنی نوجوانان در مراجعه به کتابخانه بیشتر است و بیشترین استقبال از کتابهای کمک آموزشی و زمان است که بیشترین مراجعه کننده بطور میانگین در فصلهای زمستان و بهار است.

مهدوی بابیان اینکه در کنار کتابخانه عمومی شهرستان 3 باب کتابخانه مشارکتی وجود دارد اظهار داشت: کتابخانه مشارکتی در زرندین سفلی، کانون اصلاح و تربیت زندان نکا و آموزش و پرورش در مجموع با حدود 10هزار جلد کتاب بر استفاده عموم وجود دارد.

وی برگزاری مسابقه نقاشی و کتابخوانی در محل کتابخانه عمومی این شهرستان در طول هفته کتاب را از دیگر برنامه ها ذکر و خاطرنشان کرد: این مسابقه در رده سنی کودکان و نوجوانان برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهدا می شود.

نکایی ها رایگان در کتابخانه عمومی عضو می شوند

در راستای تبلیغ فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی همه ساله کتابخانه‌عمومی شهرستان نیر در هفته کتاب به این کار دست می‌زند که استقبال دانش‌آموزان و دانشجویان از این حرکت بسیار گسترده و دامنه‌دار است.

وی ادامه داد: هفته کتاب و کتاب‌خوانی فرصت مناسبی برای رفع مهجوریت از این یار مهربان است.

مهدوی خاطرنشان‌ کرد: شهروندان با عضویت در کتابخانه‌ عمومی نکا و دریافت کارت می‌توانند از همه کتابخانه‌های عمومی مناطق کشور استفاده کنند.

خانواده ها مهمترین عنصر در فرهنگ سازی کتابخوانی

مهدوی در ادامه کتاب را مهمترین عنصر مثمر الثمر در فرهنگ سازی کتابخوانی در جامعه دانست .

وی با بیان اینکه باید دیدگاه ونگاهمان به کتاب و کتابخوانی را تغییر دهیم،متذکر شد: اگر خانواده‌ها کتاب را همانند غذا جزء لاینفک زندگی خود بدانند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

کتاب و اینترنت می‌توانند مکمل یکدیگر باشند

مهدوی با تأکید بر مطالعه کتاب از سوی والدین و الگوپذیری فرزندان از آنان تصریح کرد: تحقق این امر از سوی خانواده‌ها، خود به خود فرزندان را به سمت مطالعه و کتابخوانی سوق می‌دهند.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نکااضافه کرد: کتاب و اینترنت می‌توانند مکمل یکدیگر باشند گرچه کتاب جایگاه خاص خود را دارد و باید به آن نگاه ویژه داشت.

مهدوی در پایان کتابخانه‌ها را یاری‌گر مدارس و دانشگاه‌ها برشمرد و بیان کرد: امیدواریم روزی فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین مردم نهادینه شود.