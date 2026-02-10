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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

راهپیمایی ۲۲ بهمن نماد ارادت مردم به رهبری است

راهپیمایی ۲۲ بهمن نماد ارادت مردم به رهبری است

بجنورد- همسر دادستان شهید اسفراین گفت: راهپیمایی ۲۲بهمن نماد عشق و ارادت تمام مردم ایران به مقام معظم رهبری است .

زهرا موذن در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: من و فرزندانم در آستانه چهلمین روز شهادت همسر قهرمانم و به پاس ارادت به مقام معظم رهبری در این راهپیمایی شرکت می کنیم.

وی تاکید کرد: شهید علی اکبر حسین زاده ولایت مدار بود و ما امسال با عزمی راسخ تر در این راهپیمایی شرکت خواهیم کرد.

وی اضافه کرد:دنیا بداند ما پشتیبان ولایت فقیه هستیم و تاجان در بدن داریم پیروزی رهبرمان و آرمان های بحق شهدایمان هستیم.

موذن با بیان اینکه آرزوی من و فرزندانم و مادر و پدر شهید حسین زاده دیدار روی ماه مقام معظم رهبری است،تاکید کرد: امیدوارم بزودی بتوانیم ایران را ببینیم تا داغی که تروریست‌های داعشی بر دلمان نهادند التیام یابد.

کد مطلب 6745694

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