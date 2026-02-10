به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری برنامه آزمایش گردان مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای امنیت و تبریک اعیاد شعبانیه و ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ایران در اسارت فکری، فرهنگی و سیاسی غرب به‌ویژه آمریکا قرار داشت و حتی در ساده‌ترین حوزه‌های علمی، نظامی و صنعتی نیز وابسته بود.

وابستگی کامل رژیم پهلوی به غرب

وی با اشاره به نقش رژیم پهلوی در وابستگی کشور افزود: در دوران پهلوی بیش از ۱۳۰ هزار مستشار خارجی در کشور حضور داشتند و پادشاهان وقت عملاً مهره‌های شطرنج قدرت‌های غربی بودند. ثروت‌های ملی به غارت رفت و میلیاردها دلار سرمایه کشور به خارج منتقل شد، در حالی که ملت ایران از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بود.

انقلاب اسلامی؛ معادله‌ای جدید در نظام جهانی

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه انقلاب اسلامی در شرایطی پیروز شد که جهان در انحصار دو بلوک شرق و غرب بود، گفت: انقلاب اسلامی با رهبری یک مرجع دینی، معادلات جهانی را تغییر داد و منافع استکبار جهانی را به چالش کشید.

وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب، دشمنان با تحمیل جنگ تحمیلی، جنگ‌های داخلی و سپس جنگ نرم و فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ تلاش کردند انقلاب را متوقف کنند، اما هر بار با حضور مردم شکست خوردند.

جنگ نیابتی و شکست داعش در منطقه

امینی با اشاره به تحولات منطقه‌ای تصریح کرد: پس از شکست در جنگ نرم، دشمنان جنگ نیابتی را با سازماندهی گروه‌های تروریستی و تکفیری در سوریه و عراق آغاز کردند، اما جبهه مقاومت با ایستادگی و فداکاری، این تهدید را در خارج از مرزهای کشور مهار کرد.

وی با بیان اینکه فتنه سال ۱۴۰۱ ادامه همان پروژه شکست‌خورده دشمن بود، گفت: دشمن با محاسبات غلط تصور می‌کرد جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین شرایط قرار دارد، اما بار دیگر حضور مردم، بصیرت نیروهای انقلابی و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، این فتنه را ناکام گذاشت.

مردم؛ رکن اصلی قدرت جمهوری اسلامی

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: قدرت موشکی، توان دفاعی و تجهیزات نظامی مهم هستند، اما آنچه سرنوشت جنگ‌ها و فتنه‌ها را تعیین می‌کند، حضور مردم در صحنه است.

وی افزود: در جریان اغتشاشات، دشمن تلاش کرد با سازماندهی عناصر مسلح و ایجاد ناامنی، شهرها را به آشوب بکشاند، اما مقاومت نیروهای بسیج، فراجا و مردم انقلابی مانع تحقق اهداف آنان شد.



امینی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه انقلابی گفت: امروز وظیفه همه ما جهاد تبیین، تقویت امید، حضور در صحنه و اعلام پایبندی به انقلاب اسلامی است. حق و باطل هرگز در کنار هم قرار نمی‌گیرند و تجربه نشان داده است که اتکا به وعده‌های دشمن راهگشا نخواهد بود.