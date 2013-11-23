کشته شدن هفت نفر بر اثر توفان درهند/ لغو رزمایش آمریکا و کره جنوبی

چین

رسانه های چینی از افزایش تلفات انفجار خط لوله نفت در شهر بندری چینگ دائو در استان شاندونگ در شرق این کشور خبر دادند که از آن به عنوان یکی از مرگبارترین حادثه ها در چین یاد می شود.

این رسانه ها همچنین گزارش دادند که بر اثر انفجار خط لوله نفت در شرق این کشور، 44 نفر کشته و 166 فرد دیگر زخمی شدند که حال 57 نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

شدت این انفجار که به دلیل نشت نفت از یک خط لوله زیر زمینی بوده، آنقدر قوی بوده که باعث پرتاب خودروها به اطراف و تخریب منازل مسکونی شده است.

هند

همچنین در پی توفان "هلن" هند که نیمه شب گذشته سواحل شمال شرقی در ایالت آندرا پرادش در جنوب هند را در هم نوردید، هفت نفر کشته و 20 ماهیگیر به همراه شش قایق مفقود شده و برق این ایالت نیز قطع شده است.

این توفان باعث بارش باران های سنگین و وزش شدید باد با سرعت 120 کیلومتر در ساعت شده و تاکنون بیش از 11 هزار نفر آواره شده اند.

فیلیپین

همچنین رینالدو بالیدو سخنگوی شورای ملی مدیریت و کاهش حوادث طبیعی فیلیپین از افزایش تلفات توفان هایان به 5 هزار و 200 کشته خبر داد و گفت: تاکنون هزار و 611 نفر مفقود شده اند و توفان تاکنون باعث قطع خطوط برق، فروافتادن درختان و مسدود شدن جاده ها در مناطق ساحلی این کشور شده است.

شبه جزیره کره

"آلیشیا نیومن" همسر مریل نیومن کهنه‌ سرباز آمریکایی که ماه گذشته در جریان سفر به پیونگ یانگ از سوی مقامات کره شمالی بازداشت شد، دستگیری وی را در جریان یک سفر تفریحی یک "سوء تفاهم هولناک" خواند و خواستار آزادی هرچه سریعتر وی شد.

جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از رایزنی با نمایندگان در سفارت سوئد برای حل این مسئله خبر داد.

همچنین در رویدادی دیگر در پی کشته شدن دو نظامی آمریکایی در رزمایش مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی، این رزمایش لغو شد.