۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

67.1 میلیمتر بارندگی از ابتدای سال جاری در رودان

رودان - خبرگزاری مهر: مسئول اداره هواشناسی رودان اظهارداشت: در دو روز گذشته 16.2 میلیمتر بارندگی در رودان به ثبت رسیده که مجموع بارندگی از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان رودان را به 67.1 میلیمتر رساند.

علی اکبربلالی در گفتگو با خبرنگار مهر از بارش 16.2 میلیمتری بارندگی در دو روز گذشته در این شهرستان خبر داد و افزود: در روز پنج شنبه 30 آبان ماه هشت دهم میلیمتر و در روز جمعه اول آذرماه 15.4 میلیمتر شاهد نزول رحمت الهی در بخش مرکزی شهرستان رودان بودیم و این آمار در برخی روستاها به بالاتر از 35 میلیمتر نیز رسیده که بارندگی در برخی روستا با تگرگ همراه بوده است.

وی تصریح کرد: در آبان ماه سال 92 در شهرستان رودان 8.7 میلیمتر بارن باریده که این آمار نسبت به آبان ماه 91 که 10.1 میلیمتر بارندگی بوده است، کاهش نزولات آسمانی را شاهد هستیم.

بلالی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه میزان بارندگی در این شهرستان 67.1 میلیمتر گزارش شده است.

 

 

کد مطلب 2180829

