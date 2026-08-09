رونمایی از واکسن بومی آنگارا با اثربخشی بیش از ۹۰ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی که امروز یکشنبه ۱۸ مردادماه با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر حسین سیمایی صرّاف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استانداران اصفهان، قم و خراسان رضوی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعضای هیات امنا، معاونان، مدیران و رؤسای واحدهای سازمانی این نهاد در دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی برگزار شد، از طرح «تولید واکسن غیرفعال آنگارا HHS و IBH طیور براساس سویههای ویروس در گردش در ایران» رونمایی شد.
این طرح توسط پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی ـ ابنسینا و با مدیریت محمود جدی تهرانی و علیرضا فراست طی مدت دو سال اجرا شده است و مهدی شعبانی، حنانه گلشاهی، امیرمهدی سروستانی، وحید سلیمی و فرزانه نوتاش حقیقت در اجرای آن همکاری داشتهاند.
محمود جدی تهرانی در این رابطه گفت: بیماری آنگارا یک بیماری ویروسی ناشی از آدنوویروس پرندگان است که دارای ۱۲ سویه ویروسی بوده و از میان آنها، سویههای ۴، ۸ و ۱۱ بیماریزا هستند. این سویهها میتوانند طی چند روز تمامی جوجهها و مرغهای موجود در یک مرغداری را از بین ببرند. با توجه به اینکه تنها راه مقابله با این بیماری، واکسیناسیون طیور است، تأمین واکسن مؤثر نقش مهمی در کنترل بیماری و حفظ تولید گوشت مرغ دارد.
واکسن مورد استفاده برای مقابله با بیماری آنگارا پیش از این وارداتی بوده و با صرف مقادیر قابل توجهی ارز وارد کشور میشده است، اما به دلیل تفاوت میان سویه ویروس مورد استفاده در واکسن وارداتی و سویههای ویروس در گردش در کشور، تنها حدود ۳۰ درصد کارایی در جلوگیری از بیماری داشته است. این مسئله موجب تحمیل خسارات اقتصادی قابل توجه به کشور و ایجاد تهدید برای امنیت غذایی میشود.
در این طرح، واکسن آنگارا بر پایه سویههای بومی ۴، ۸ و ۱۱ آدنوویروس در گردش در کشور تولید شده و با دستیابی به کارایی بیش از ۹۰ درصد، ظرفیت قابل توجهی برای کنترل بیماری و افزایش بازده تولید گوشت مرغ ایجاد کرده است. این دستاورد علاوه بر کاهش وابستگی به واکسن وارداتی و جلوگیری از خروج مقادیر قابل توجه ارز از کشور، از ظرفیت بالایی برای صادرات و ارزآوری برخوردار است.
از مهمترین ویژگیهای این طرح، تولید واکسن بر پایه سویههای واقعی ویروس در گردش در کشور و تطبیق فناوری تولید واکسن با شرایط بومی بیماری در ایران است. این واکسن، نخستین واکسن حیوانی تولید داخل بر پایه ویروسهای در گردش در کشور به شمار میرود و میتواند نقش عمده و بیبدیلی در کنترل بیماری آنگارا و افزایش بازده تولید گوشت مرغ کشور ایفا کند.
در اجرای این طرح، بذر ویروسهای سویههای ۴، ۸ و ۱۱ آدنوویروس مرغی در گردش در کشور از نمونههای مرغهای آلوده کشور جداسازی و خالصسازی شد و پس از غیرفعالسازی، نمونه اولیه واکسن هر سه سویه تولید شد. سپس این واکسن به جوجههای سالم تزریق و پس از دو هفته، ویروس زنده به این جوجهها تزریق شد. نتایج آزمونها نشان داد واکسن تولیدشده در این طرح توانسته است بیش از ۹۰ درصد جوجهها را در برابر ویروس زنده مقاوم کند؛ در حالی که جوجههای گروه کنترل که واکسن دریافت نکرده بودند، همگی تلف شدند.
تولید این واکسن با اثربخشی بیش از ۹۰ درصد، علاوه بر ایجاد ظرفیت ملی برای کنترل بیماری آنگارا، میتواند تأثیر مستقیمی بر حفظ امنیت غذایی کشور، پایداری تولید گوشت مرغ و کاهش خسارات اقتصادی ناشی از این بیماری داشته باشد. همچنین تولید داخلی آن، ضمن جلوگیری از خروج ارز، زمینه توسعه صادرات و ارزآوری را نیز فراهم میکند.
بهرهبرداران این واکسن، تمامی مرغداریها در سراسر کشور هستند و از این منظر، طرح تولید واکسن بومی آنگارا یک طرح ملی با تأثیرگذاری گسترده در حفظ امنیت غذایی کشور، حمایت از صنعت مرغداری و افزایش بازده تولید گوشت مرغ به شمار میرود.
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