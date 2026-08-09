کاهش صادرات نفت ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صادرات نفت ونزوئلا در ماه ژوئیه به دلیل کاهش برداشت از ذخیرهسازیهای نفتی این کشور، از روزانه یکمیلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در ماه ژوئن به یکمیلیون و ۱۶۰ هزار بشکه رسید.
دادهها همچنین نشان میدهد که صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا به حدود ۷۸۶ هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح از اوایل سال ۲۰۱۹ تاکنون است.
صادرات این تولیدکننده عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال جاری میلادی نسبت به سطح پایین بیسابقه ناشی از تحریمها و محاصره دریایی آمریکا بهسرعت بهبود یافته است.
صادرات نفت ونزوئلا پس از ثبت بالاترین سطح در ماه مه یعنی یکمیلیون و ۲۴۰ هزار بشکه در روز، در ماه ژوئیه برای دومین ماه پیاپی کاهش یافت که همزمان با افت صادرات نفت خام و سوخت از مخازن خشکی و شناور این کشور روی داده است.
براساس دادهها، صادرات نفت این کشور به آمریکا نسبت به ۲۸۴ هزار بشکه در روز در ماه ژانویه رشد پایداری را نشان میدهد.
در همین حال، صادرات نفت ونزوئلا به هند از روزانه ۲۷۷ هزار بشکه در ماه ژوئن به حدود ۱۷۸ هزار بشکه در ماه ژوئیه کاهش یافت، درحالیکه صادرات روزانه به اروپا از ۹۹ هزار بشکه در ماه قبل به حدود ۸۲ هزار ۲۰۰ بشکه رسیده است.
صادرات شرکت شورون آمریکا، شریک اصلی شرکت ملی نفت ونزوئلا (پدوسا)، بدون تغییر در حدود ۲۹۳ هزار بشکه در روز بود، درحالیکه شرکتهای تجاری ازجمله ویتول، ترافیگورا و نووم انرژی در ماه ژوئیه روزانه حدود ۶۰۴ هزار بشکه نفت صادر کردند که کمتر از ۷۷۵ هزار بشکه نفت صادراتی در ماه ژوئن است.
دادهها و اسناد نشان میدهد که شرکت پدوسا ماه گذشته تحویل مستقیم نفت خام به شریک خود، شرکت رپسول اسپانیا را از سر گرفت و برای جبران بدهیهای معوقه، محموله مشابهی را به شرکت مورل اند پروم فرانسه تحویل خواهد داد.
ونزوئلا همچنین در ماه ژوئیه ۳۲۴ هزار تن فرآورده نفتی و پتروشیمی صادر کرد، درحالیکه این رقم در ماه ژوئن ۲۲۴ هزار تن بود.
براساس دادهها، این کشور روزانه حدود ۸۱ هزار بشکه نفتای سنگین برای رقیقکردن انواع مختلف نفت خام سنگین خود وارد کرده است.
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