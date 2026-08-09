به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بروجن با اشاره به اهمیت جهاد تبیین اظهار کرد: باید با مرور تاریخ معاصر کشور، تفاوت میان حاکمیت وابسته و حاکمیتی که برآمده از اراده مردم و متکی بر ولایت است را به خوبی برای نسل امروز تبیین کنیم.

وی افزود: در جریان جنگ جهانی اول، کشور ایران با وجود اعلام بی‌طرفی، عملاً به صحنه حضور و رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شد و مردم ایران فشار و سختی فراوانی را متحمل شدند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد راهبرد تسلیم، سازش و عدم مقاومت نمی‌تواند عزت و امنیت ملت را تضمین کند.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط دوران دفاع مقدس ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز مردم زندگی عادی نداشتند و کشور درگیر جنگی تحمیلی بود، اما تفاوت اساسی آن بود که در نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت بر پایه ولایت و مردم‌باوری شکل گرفته بود و مردم در صحنه حضور داشتند.

افضلی با بیان اینکه الگوی مدیریتی حضرت امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس امروز نیز مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: امامین انقلاب همواره به مردم اعتماد داشتند و ملت ایران را شایسته بهترین‌ها می‌دانستند. این مردم‌باوری یکی از عوامل مهم شکل‌گیری حماسه‌های بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی بوده است.

وی ایمان به وعده‌های الهی را از عوامل ایستادگی ملت ایران دانست و گفت: در تاریخ اسلام نیز نمونه‌های متعددی از ایستادگی جبهه حق در برابر جبهه باطل وجود دارد. در جنگ احزاب، تمام ظرفیت جبهه کفر در برابر اسلام قرار گرفت، اما ایمان و اعتماد به وعده الهی موجب شد مسلمانان در برابر دشمن ایستادگی کنند.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) با اشاره به حوادث صدر اسلام و مقایسه آن با شرایط امروز افزود: در جنگ احد حتی شایعه شهادت پیامبر اکرم(ص) موجب شد عده‌ای صحنه را ترک کنند، اما امروز ملت ایران با شنیدن خبر شهادت فرماندهان و شخصیت‌های برجسته، نه‌تنها صحنه را ترک نمی‌کند، بلکه با انگیزه و ایمان بیشتری در میدان حضور پیدا می‌کند.

افضلی خاطرنشان کرد: ملت ایران به وعده الهی ایمان دارد و اگر در مسیر خداوند و برای رضایت الهی حرکت کنیم، خداوند نیز پاداش و اجر مجاهدت‌های مردم را عطا خواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت شکرگزاری برای زندگی در دوران جمهوری اسلامی اظهار کرد: باید خداوند را شاکر باشیم که دوران حیات ما با دوران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقارن شده است و امروز در چنین فضایی، با عزت و افتخار زندگی می‌کنیم.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری با اشاره به فشارهای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن در عرصه‌های مختلف نظامی، دیپلماسی و مذاکرات تلاش کرده است مردم و نظام را به تسلیم وادار کند، اما تاکنون در این زمینه موفق نشده است.

افضلی ادامه داد: دشمن امروز تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و تفرقه، چندقطبی‌سازی، زیر سؤال بردن مسئولان و ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه، مردم را در مقابل مسئولان قرار دهد.

وی با بیان اینکه دشمن در میدان‌های مختلف با شکست مواجه شده است، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن در شرایط کنونی، ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان و تضعیف سرمایه اجتماعی نظام است و باید در برابر این راهبرد دشمن هوشیار باشیم.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) تأکید کرد: تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که هرگاه مردم با ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت در میدان حضور داشته‌اند،توطئه‌های دشمنان با شکست مواجه شده است.