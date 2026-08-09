به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در تازه‌ترین مرحله از این روند، امکان پرداخت اقساط تسهیلات از طریق سامانه «بام» فراهم شده است؛ خدمتی که برای مشتریان طرح‌هایی مانند «مهربانی ملی» و «اعتبار ملی» اهمیت ویژه‌ای دارد.

در کنار بازگشت امکان پرداخت اقساط، بانک ملی ایران برای جبران آثار ناشی از اختلال سامانه‌ها نیز تمهیدات حمایتی در نظر گرفته است. بر این اساس، مشتریانی که در دوره اختلال ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیرماه امکان پرداخت به‌موقع اقساط خود را نداشته‌اند، در صورت پرداخت اقساط مشمول تا پایان مردادماه، از پرداخت سود دوران تأخیر و جریمه تأخیر تأدیه معاف خواهند بود و صرفاً اصل مبلغ قسط را پرداخت می‌کنند. سررسید برخی تسهیلات دفعی نیز حداکثر تا دو ماه تمدید شده است.

در همین مسیر، پرداخت سود سپرده‌های بلندمدت نیز دنبال شده است. سود مربوط به بازه ۲۳ خرداد تا ۱۳ تیرماه به حساب مشتریان واریز شده و باقی‌مانده سودها نیز طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بازگشت خدمات، فعال شدن دوباره زنجیره خدمات چک است. اکنون خدمات چک‌های صیادی، سامانه چکام، سفته الکترونیکی و سامانه چکاوک در دسترس مشتریان قرار دارد و فرآیند رفع سوءاثر چک‌های برگشتی نیز، در مواردی که نیازمند تأمین موجودی یا وصول چک نباشد، مطابق روال انجام می‌شود.

همزمان، جریان انتقال وجه نیز به وضعیت پایدار رسیده است. مشتریان می‌توانند انتقال وجه درون‌بانکی و انتقال وجه مبتنی بر شبا را از حساب‌های دارای کارت و فاقد کارت، از طریق «بام» و شعب بانک انجام دهند.

در بخش خدمات حساب نیز امکان افتتاح حساب‌های کوتاه‌مدت اعتبار ملی، قرض‌الحسنه طرح مهربانی، کوتاه‌مدت عادی و قرض‌الحسنه پس‌انداز در شعب فراهم است و مشتریان می‌توانند صورت‌حساب تراکنش‌های انجام‌شده از ۱۱ تیرماه به بعد را در «بام» و سامانه‌های شعب مشاهده کنند.

بازگشت خدمات کارت نیز بخش دیگری از این روند است. درخواست صدور کارت، مشاهده سوابق کارت‌به‌کارت و تراکنش‌های کارت‌های فاقد حساب در دسترس قرار گرفته و خرید از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و پرداخت از طریق درگاه‌های بانکی درون‌برنامه‌ای نیز امکان‌پذیر است.

حتی خدمات روزمره‌ای مانند خرید شارژ و بسته اینترنت و همچنین مدیریت و پرداخت قبوض نیز از طریق «بام» و خودپردازهای بانک ملی ایران در اختیار مشتریان قرار دارد.

آنچه اکنون در بانک ملی ایران در جریان است، صرفاً بازگشت تدریجی چند خدمت نیست؛ همزمان با فعال شدن خدمات، عملیات تثبیت زیرساخت‌های فنی نیز ادامه دارد تا این بازگشت با پایداری و اطمینان بیشتری همراه باشد.