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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

بانک ملی ایران در مسیر بازگشت کامل؛خدمات به مدار خدمت‌رسانی بازمی‌گردد

بانک ملی ایران در مسیر بازگشت کامل؛خدمات به مدار خدمت‌رسانی بازمی‌گردد

بازگشت خدمات بانک ملی ایران دیگر محدود به چند خدمت مشخص نیست؛ هر روز بخش دیگری از خدمات بانکی دوباره در دسترس مشتریان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در تازه‌ترین مرحله از این روند، امکان پرداخت اقساط تسهیلات از طریق سامانه «بام» فراهم شده است؛ خدمتی که برای مشتریان طرح‌هایی مانند «مهربانی ملی» و «اعتبار ملی» اهمیت ویژه‌ای دارد.

در کنار بازگشت امکان پرداخت اقساط، بانک ملی ایران برای جبران آثار ناشی از اختلال سامانه‌ها نیز تمهیدات حمایتی در نظر گرفته است. بر این اساس، مشتریانی که در دوره اختلال ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیرماه امکان پرداخت به‌موقع اقساط خود را نداشته‌اند، در صورت پرداخت اقساط مشمول تا پایان مردادماه، از پرداخت سود دوران تأخیر و جریمه تأخیر تأدیه معاف خواهند بود و صرفاً اصل مبلغ قسط را پرداخت می‌کنند. سررسید برخی تسهیلات دفعی نیز حداکثر تا دو ماه تمدید شده است.

در همین مسیر، پرداخت سود سپرده‌های بلندمدت نیز دنبال شده است. سود مربوط به بازه ۲۳ خرداد تا ۱۳ تیرماه به حساب مشتریان واریز شده و باقی‌مانده سودها نیز طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بازگشت خدمات، فعال شدن دوباره زنجیره خدمات چک است. اکنون خدمات چک‌های صیادی، سامانه چکام، سفته الکترونیکی و سامانه چکاوک در دسترس مشتریان قرار دارد و فرآیند رفع سوءاثر چک‌های برگشتی نیز، در مواردی که نیازمند تأمین موجودی یا وصول چک نباشد، مطابق روال انجام می‌شود.

همزمان، جریان انتقال وجه نیز به وضعیت پایدار رسیده است. مشتریان می‌توانند انتقال وجه درون‌بانکی و انتقال وجه مبتنی بر شبا را از حساب‌های دارای کارت و فاقد کارت، از طریق «بام» و شعب بانک انجام دهند.

در بخش خدمات حساب نیز امکان افتتاح حساب‌های کوتاه‌مدت اعتبار ملی، قرض‌الحسنه طرح مهربانی، کوتاه‌مدت عادی و قرض‌الحسنه پس‌انداز در شعب فراهم است و مشتریان می‌توانند صورت‌حساب تراکنش‌های انجام‌شده از ۱۱ تیرماه به بعد را در «بام» و سامانه‌های شعب مشاهده کنند.

بازگشت خدمات کارت نیز بخش دیگری از این روند است. درخواست صدور کارت، مشاهده سوابق کارت‌به‌کارت و تراکنش‌های کارت‌های فاقد حساب در دسترس قرار گرفته و خرید از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و پرداخت از طریق درگاه‌های بانکی درون‌برنامه‌ای نیز امکان‌پذیر است.

حتی خدمات روزمره‌ای مانند خرید شارژ و بسته اینترنت و همچنین مدیریت و پرداخت قبوض نیز از طریق «بام» و خودپردازهای بانک ملی ایران در اختیار مشتریان قرار دارد.

آنچه اکنون در بانک ملی ایران در جریان است، صرفاً بازگشت تدریجی چند خدمت نیست؛ همزمان با فعال شدن خدمات، عملیات تثبیت زیرساخت‌های فنی نیز ادامه دارد تا این بازگشت با پایداری و اطمینان بیشتری همراه باشد.

کد مطلب 6911867

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    نظرات

    • کامران IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      7 0
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      من همین مشکل رو در بانک صادرات داریم.درتاریخ۵تیر ۱۰ تومان انتقال دادم ۲۲ تومان کسر شده وهنوز برنگشته.آیا این مشکلاتی که گفتید مربوط به بانک صادرات هم میشه.هر روز مسئولین آنجا میگن فردا درست میشه.دیگه حوصله مون سر رفته.جواب درستی لطفا بدید
    • طاها ۲۳۴۳ IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      11 0
      پاسخ
      سود خردادم نیومد دوماهه ۶ تومن هم مسدود شده تقریبا دوماهه ۱۶ میلیون برای من و بچم گیر کرده گفت ۱۷ الان ۱۹ شده کسی هم پاسخگو نیست
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      3 0
      پاسخ
      در تاریخ 6/4قسط پرداخت کردم ولی هنوز برام معوق میزنه تکلیف چیه؟
    • راحیل IN ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      3 1
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      من سود بانک ملی این ماه برام واریز نشده اون ماه با تاخیر ریختن واقعا خسته شدم از همه بی نظمی جواب رک راستی بما بدین مگ قرار نبود ۱۷م درست شه
    • علیرضا پوراسماعیل هادی IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      4 0
      پاسخ
      چراسودسپردهای ۱۶و۱۷ مرداد کامل واریز نمی‌شود باتشکر
    • مرتضی IR ۰۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      6 0
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      همش دروغ همش وعده گفتین ۱۷ مرداد درست میشه پس کو ، تبدیل امتیاز به وام شد از ۳۱خرداد تا ۲۲تیر واقعا خسته نباشید
    • نوذر IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اصلا هم به پایداری نرسیده قسط ۲۴مردادازحسابم برداشته الان هم برامن میزنه بدهکار سامانه بازم اختلال داره
    • سحر صادقی مهر IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      3 0
      پاسخ
      کارت منم با وجود موجودی میزنه عدم موجودی هیچ کاری نمیشه انجام داد
    • امیر IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      2 0
      پاسخ
      در تاریخ ۷ تیر، ۳۰ تومن بابت حقوق پایا شده برام و هنوز نیومده. دو دفعه بانک ملی رفتم و هیچ کس پاسخگو نیست. مسئولین دقیقا کجان!؟
    • باقریان IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      2 0
      پاسخ
      ۲۳ خرداد برای من وامی واریز کردن ولی از همون روز پول دیگه توحسابم نیس معلوم نیست مسدوده یا برداشت کردن وجالب این که من وامی که برنداشتم رو باید قسط بدم جوابگو هم نیستن
    • مجتبی NL ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      3 1
      پاسخ
      من امروز صبح با وجود موجودی میزنه عدم موجودی بعد رفتم دوباره پول زدم به کارتم بازم میزنم عدم موجودی این چه کاریه ؟
      • ماه IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
        2 1
        برای منم میزنم تازه در نمایش مانده حساب، موجودی رو منفی میزنه
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      2 1
      پاسخ
      من سود بانک ملی این ماه برام واریز نشده اون ماه با تاخیر ریخت و کاملا ناقص ریختن و کم کردن این چه وضعی هست؟ واقعا خسته شدم از همه بی نظمی جواب رک راستی به ما بدین مگه قرار نبود درست بشه.
    • ماه IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      5 0
      پاسخ
      برای من با وجود موجودی ، میزنه موجودی منفی بیست میلیون تومان! و برای پرداخت و خرید میزنه موجودی کافی نیست.
    • عباس IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام.من ۴ تیر ماه پول از بانک شهر به بانک ملی به صورت پایا زدم که هنوز به حساب ام نیامده است چند بار به بانک ملی وبانک شهر مراجعه کردم بانک ملی گفته تا سیستم درست شود واریز میشود اما هنوز واریز نشده

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