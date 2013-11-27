افزایش 17 درصدی تلفات جانی در تصادفات/ طرح زمستانی از 20 آذر در کردستان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان نادری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: 52 درصد از تصادفات در جاده‌ های اصلی و 48 درصد نیز در جاده‌ های فرعی استان صورت گرفته و در مجموع سه درصد در بحث تصادفات جاده ای نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم.

وی افزود: تخطی از سرعت مطمئنه، سرعت غیرمجاز، تجاوز و انحراف به چپ از مهم‌ترین عوامل تصادفات جاده ای در استان بوده است.

رئیس پلیس راه های کردستان بیان کرد: در سال جاری افزایش 25 درصدی برخورد نیروهای پلیس راه با تخلفات رانندگی یکی از اقدامات پلیس راه استان کردستان در راستای ایمن سازی جاده ها بوده است.

نادری یادآور شد: توقیف چهار هزار و 351 خودرو دارای دو تخلف و چهار هزار و 62 موتورسیکلت در سال ‌جاری از جمله آمار توقیف خودروها و گواهینامه ها در کردستان است.

وی همچنین از توقیف 183 مورد گواهینامه در استان خبرداد و ادامه داد: متاسفانه 65 مورد از این آمار مربوط به رانندگانی است که در تست اعتیاد و الکل مثبت بوده اند.

رئیس پلیس راه های کردستان گفت: 118 جلد از گواهی‌ نامه‌های توقیف شده نیز به دلیل گرفتن نمره منفی بیشتر از حد مجاز بوده است.

نادری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طرح زمستانی از 20 آذر در کردستان آغاز می شود، اظهار داشت: با توجه به پیش بینی های هواشناسی میزلن بارش برف و باران در سطح استان افزایش داشته و به همین منظور کنترل تجهیزات زمستانی خودروها به صورت جدی تری گرفته می شود.

وی افزود: کنترل تجهیزات زمستانی ماشین های در حال تردد در جاده ها و برخورد قانونی با خودروهای فاقد تجهیزات از جمله عملیات طرح زمستانی است.