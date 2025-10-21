  1. استانها
  2. مرکزی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

مصرف ۴۰۰ میلیون لیتر مازوت در زمستان گذشته/ ۵۷ روز آلوده ثبت شد

مصرف ۴۰۰ میلیون لیتر مازوت در زمستان گذشته/ ۵۷ روز آلوده ثبت شد

اراک - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اشاره به اینکه در زمستان سال گذشته ۴۰۰ میلیون لیتر سوخت مازوت در این استان مصرف شد، افزود: امسال ۵۷ روز آلوده در شهر اراک به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری بعدازظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: امسال با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مصرف سوخت به‌صورت هدفمند مدیریت شده است.

وی ادامه داد: استان مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، بین دو کانون آلایندگی قرار دارد و نیازمند حساسیت ویژه در تصمیم‌گیری‌های ملی است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: در سال گذشته، ۷۶ روز آلوده در شهر اراک ثبت شد که این عدد امسال به ۵۷ روز کاهش یافته است و این امر ناشی از شرایط جوی و تحلیل‌های هواشناسی بوده است.

وی گفت: ۱۱۰ میلیارد ریال عتبار برای ارتقای زیرساخت‌های پایش زیست‌محیطی جذب شده که صرف تجهیز آزمایشگاه‌ها، نصب ایستگاه‌های سنجش و خرید دستگاه‌های اندازه‌گیری فلزات سنگین شده است.

انصاری با اشاره به مدیریت پسماند و صنایع آلاینده گفت: گشت‌های شبانه فعال شده‌اند و بازرسی روزانه از واحدهای صنعتی انجام می‌شود و اقدامات قانونی طبق ماده ۱۲ قانون هوای پاک در خصوص واحدهای متخلف صورت گرفته است.

وی افزود: در حوزه نیروگاه شازند، مقرر شده مصرف سوخت با میزان گاز تخصیصی هماهنگ شود، همچنین ذخیره‌سازی مازوت به‌صورت کنترل‌شده انجام شده و مکاتباتی با وزارتخانه‌های مرتبط برای جلوگیری از ذخیره‌سازی غیرضروری در صنایع غذایی صورت گرفته است.

انصاری گفت: سازمان محیط زیست موظف است در شرایط اضطرار، کارگروه ویژه تشکیل داده و اطلاع‌رسانی رسمی انجام دهد. جلساتی با وزارت بهداشت برای تدوین آئین‌نامه مشترک در این زمینه برگزار شده است.

کد خبر 6630118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها