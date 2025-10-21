مصرف ۴۰۰ میلیون لیتر مازوت در زمستان گذشته/ ۵۷ روز آلوده ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری بعدازظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: امسال با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مصرف سوخت به‌صورت هدفمند مدیریت شده است.

وی ادامه داد: استان مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، بین دو کانون آلایندگی قرار دارد و نیازمند حساسیت ویژه در تصمیم‌گیری‌های ملی است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: در سال گذشته، ۷۶ روز آلوده در شهر اراک ثبت شد که این عدد امسال به ۵۷ روز کاهش یافته است و این امر ناشی از شرایط جوی و تحلیل‌های هواشناسی بوده است.

وی گفت: ۱۱۰ میلیارد ریال عتبار برای ارتقای زیرساخت‌های پایش زیست‌محیطی جذب شده که صرف تجهیز آزمایشگاه‌ها، نصب ایستگاه‌های سنجش و خرید دستگاه‌های اندازه‌گیری فلزات سنگین شده است.

انصاری با اشاره به مدیریت پسماند و صنایع آلاینده گفت: گشت‌های شبانه فعال شده‌اند و بازرسی روزانه از واحدهای صنعتی انجام می‌شود و اقدامات قانونی طبق ماده ۱۲ قانون هوای پاک در خصوص واحدهای متخلف صورت گرفته است.

وی افزود: در حوزه نیروگاه شازند، مقرر شده مصرف سوخت با میزان گاز تخصیصی هماهنگ شود، همچنین ذخیره‌سازی مازوت به‌صورت کنترل‌شده انجام شده و مکاتباتی با وزارتخانه‌های مرتبط برای جلوگیری از ذخیره‌سازی غیرضروری در صنایع غذایی صورت گرفته است.

انصاری گفت: سازمان محیط زیست موظف است در شرایط اضطرار، کارگروه ویژه تشکیل داده و اطلاع‌رسانی رسمی انجام دهد. جلساتی با وزارت بهداشت برای تدوین آئین‌نامه مشترک در این زمینه برگزار شده است.