به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستی‌مهر به منظور برگزاری اردوی جدید تیم ملی از 15 تا 19 آذرماه در هتل آکادمی ملی المپیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران، 27 بازیکن را دعوت کرد. بازیکنان دعوت شده باید راس ساعت 14 روز جمعه 15 آذرماه خودشان را به کادرفنی سرپرستی تیم ملی معرفی کنند. که تاریخ خروج از اردو بعدازظهر روز سه‌شنبه 19 آذر 92 خواهد بود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

محمد بازاج، میثم جودکی، احمد گوهری، علی قلی‌زاده، سید مجید حسینی، مهدی حسین‌زاده، سیاوش حق نظری، ماهان رحمانی، محمدرضا سلیمانی، سیدآرمین هاشمی، سیدمصطفی هاشمی، حسن داداشی، مبین عزتی، محمد روشندل، مهدی امینی، میلاد سرلک، میثم لباف، امیرحسین کریمی، امیرمحمد مظلوم، صادق محرمی، سعید عزت‌اللهی، سعید آقایی، رضا کرملاچعب، علی هزامی، کمیل حق‌زاده، یوسف سیدی و علی فتحیان