بانوان دوومیدانی کار هم اردو نشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کمیته بانوان ژاله کاردان و فاطمه خیاطی درپرتاب دیسک، سحر ضیائی پرتاب نیزه، مریم طوسی در دوهای 100 و 200 متر، سپیده توکلی در هفتگانه و لیلا رجبی در پرتاب وزنه از ورزشکاران حاضر در اردو هستند. این اردو از 10 تا 20 آذر ماه جاری در مجموعه آفتاب انقلاب و زیر نظر مربیان فدراسیون برگزار میشود.
قرار است در پایان این اردو، اردونشینان پس از پشت سر گذاشتن یک استراحت یک هفتهای وارد فاز بعدی تمرینات خود شوند.
شش تن از بانوان دوومیدانی کار تیم ملی با هدف آمادهسازی جهت حضور در بازیهای آسیایی 2014 اینچوئن کرهجنوبی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
