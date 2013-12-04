بانوان دوومیدانی کار هم اردو نشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کمیته بانوان ژاله کاردان و فاطمه خیاطی درپرتاب دیسک، سحر ضیائی پرتاب نیزه، مریم طوسی در دوهای 100 و 200 متر، سپیده توکلی در هفتگانه و لیلا رجبی در پرتاب وزنه از ورزشکاران حاضر در اردو هستند. این اردو از 10 تا 20 آذر ماه جاری در مجموعه آفتاب انقلاب و زیر نظر مربیان فدراسیون برگزار می‌شود.



قرار است در پایان این اردو، اردونشینان پس از پشت سر گذاشتن یک استراحت یک هفته‌ای وارد فاز بعدی تمرینات خود شوند.