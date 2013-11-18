اردوی دوم تیم ملی دوومیدانی از 9 آذرماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور غیاثی مدیر سازمان تیمهای ملی دوومیدانی در خصوص اردوی ملیپوشان خاطرنشان کرد: نخستین مرحله از اردوی دوومیدانی کاران از روز 11 آبان ماه با حضور 11 ملیپوش و چهار مربی در آکادمی آغاز شد و روز پنجشنبه هفته جاری 30 آبان ماه به پایان میرسد. اردوی دوم نیز از روز 9 آذرماه به مدت 21 روز تا روز 28 آذرماه ادامه خواهد یافت که در آن 25 ملیپوش به همراه کادر فنی حضور دارند.
محمد ارزنده، سجاد مرادی، امیر مرادی، مسلم نیادوست، علیرضا مهرصفوتی، مهران خورند، میلاد سیار، حسین کیهانی، علیرضا حبیبی، سبحان طاهرحانی، ایوب آرخی، کیوان قنبرزاده، جعفر مرادی، محمد رضا وظیفه دوست، علی فهیمی، رضا قاسمی، حسن تفتیان، احمد فرود، محمد صمیمی ورزشکارانی هستند که در این اردو حضور دارند.
به گقته غیاثی، عباس صمیمی، حامد احمدپور، احمد رمضانزاده به عنوان مربی، ابوالقاسم میری به عنوان سرپرست و یک نفر ماساژور نیز در این اردو حضور دارند.
مدیر سازمان تیمهای ملی در خصوص اردوی بانوان هم گفت: از روز نهم آذر پنج تن از بانوان به نامهای مریم طوسی، سپیده توکلی، لیلارجبی، سحر ضیائی و ژاله کاردان در مجموعه آفتاب انقلاب یا آکادمی ملی المپیک اردوی خود را آغاز خواهند کرد.
دومین اردوی ملی پوشان دوومیدانی ایران در تهران قرار است از روز نهم آذر ماه سال جاری در آکادمی ملی المپیک از سر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار مهر، تیمور غیاثی مدیر سازمان تیمهای ملی دوومیدانی در خصوص اردوی ملیپوشان خاطرنشان کرد: نخستین مرحله از اردوی دوومیدانی کاران از روز 11 آبان ماه با حضور 11 ملیپوش و چهار مربی در آکادمی آغاز شد و روز پنجشنبه هفته جاری 30 آبان ماه به پایان میرسد. اردوی دوم نیز از روز 9 آذرماه به مدت 21 روز تا روز 28 آذرماه ادامه خواهد یافت که در آن 25 ملیپوش به همراه کادر فنی حضور دارند.
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