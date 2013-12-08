400 گفتمان ديني در خراسان شمالي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام زين العابدين روحاني نيا افزود: از ابتداي امسال تاكنون و از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالي 420 گفتمان دینی در مدارس و دانشگاه‌های استان برگزار شد.

به گفته وي اين گفتمان‌ها در قالب طرح بشیران مدارس و دانشگاه‌ها برگزار شده است.

حجت الاسلام روحاني نيا تصریح کرد: از بین 420 گفتمان دینی اجرا شده 330 گفتمان در مدارس و 90 گفتمان نیز در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به اجرا در آمده است.

وي اظهار كرد: سبک زندگی اسلامی، روابط و آسیب‌های اجتماعی، نماز، آراستگی مذهبی، حضرت زهرا(س) الگوی زنان عالم، مهدویت و... از جمله عناوین گفتمان‌های دینی برگزار شده است.

حجت الاسلام روحانی‌نیا اضافه کرد: 70 درصد این گفتمان‌ها با حضور اساتید بومی و 30 درصد با حضور اساتید غیر بومی برگزارشده است.

او افزود: طرح بشیران مدارس و دانشگاه‌ها از برکات نظام جمهوری اسلامی و تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری است که بر اساس سیاست‌های راهبردی این طرح هر هفته 15 گفتمان دینی در مدارس و دانشگاه‌های استان برگزار می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: اجرای طرح ها و فعالیت‌های مختلف در تمامی حوزه های باید در بستر فرهنگ و پیوست فرهنگی باشد.

حجت‌الاسلام روحانی نیا همچنين در جلسه شورای مدیران و کارشناسان ستادی خراسان شمالي نيز گفت: توجه به مقوله پیوست فرهنگی نه تنها در ساخت و سازها بلکه در در تمامی طرح ها و برنامه های حوزه های مختلف ضروری است.

وی با اشاره به نیاز پیوست فرهنگی در دستگاه‌های مختلف، اظهار كرد: برنامه‌ریزی دقیق برای انجام کارهای بزرگ، خواستار همکاری همه مسئولان و متولیان امر برای این مهم است.

حجت الاسلام روحاني نيا از کارکنان تبلیغات اسلامی به‌عنوان مرزبانان تفکر تشییع یاد کرد و اظهار داشت: تلاش در جهت ارتقاء معرفت دینی جامعه و از بین بردن فقر فرهنگی و بحران معنویت مهمترین رسالت این سازمان است.

وي مناسبتهای ملی و مذهبی را فرصت و بستری مناسب برای تقویت قوای جبهه ی فرهنگی دانست و گفت: تمامی فعالان فرهنگی و اقشار تاثيرگذار باید در این راه تلاش و همکاری داشته باشند.

مديركل تبليغات اسلامي خراسان شمالي در پایان با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در زمينه سبک زندگی اسلامي، افزود: برای اجابت امر رهبر معظم انقلاب، باید با برنامه‏‌ریزی دقیق در مباحث مربوط به خانواده و سبک زندگی، محافظ ارزش‎های فرهنگی باشیم و برای همه امور جامعه یک پیوست فرهنگی داشته باشیم که سبک زندگی در آنها لحاظ شود.

