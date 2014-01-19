حجت الاسلام زين العابدين روحاني نيا در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبريك به مناسبت فرخنده ميلاد پيامبر اسلام و امام صادق(ع) و نيز هفته وحدت اظهار كرد: در روزهاي پاياني هفته وحدت برنامه هاي ويژه اي با حضور حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، معاون فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي كشور در خراسان شمالي برگزار مي شود.

به گفته وي در روز هفدهم ربيع الاول و همزمان با سالروز ميلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد(ص) و ولادت صادق آل محمد(ع)، نشست نهادهاي مرتبط با دفتر مقام معظم رهبري در خراسان شمالي با حضور حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، معاون فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي كشور در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار مي شود.

حجت الاسلام روحاني نيا اضافه كرد: همچنين در روز دوشنبه سي ام دي ماه همايش بزرگ علماي شيعه و سني خراسان شمالي از ساعت 12 الي 14 اين روز با سخنراني حجت‌الاسلام والمسلمين حسین روحانی‌نژاد، معاون فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي كشور و حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي، امام جمعه بجنورد و قائم مقام نماينده ولي فقيه در استان در محل مصلاي بزرگ حضرت امام خميني(ره) بجنورد برگزار مي شود.

او اظهار داشت: علاوه بر اين عصر دوشنبه هفته جاري با حضور معاونت فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي كشور نشست مديران ادارات تبليغات اسلامي استان از ساعت هشت الي 10 صبح در محل اداره كل تبليغات اسلامي خراسان شمالي برگزار خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام روحاني نيا همچنين صبح اين روز نشست جمعيت بانوان فرهيخته استان هم در محل اداره كل تبليغات اسلامي خراسان شمالي برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 10 درصد از جمعیت 867 هزار نفری خراسان شمالی را ترکمن های اهل سنت تشکیل می‌دهند که در شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان و راز و جرگلان سکونت دارند.

فاصله بین دو روایت میلاد حضرت محمد(ص) دوازدهم ربیع الاول در روایات اهل تسنن و هفدهم ربیع در روایات شیعه)، با هدف ایجاد وحدت میان مسلمانان جهان به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است.

