90درصد اقتصاد دنیا تا 2030 متأثر از فناوری می شود/ صدور مجوز به چند شرکت خارجی برای توسعه فناوری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس امیری نیا در کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی با تاکید بر اینکه در اقتصاد دنیا تفکر دانش بنیان تبدیل به یک باور شده است، افزود: در اقتصادهای دنیا سهم بخش تحقیق و توسعه در درآمد ناخالص داخلی روز به روز در حال افزایش است به گونه ای که در کشوری مانند کره جنوبی بخش تحقیق و توسعه سهم 4 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد.

رئیس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری رئیس جمهور ادامه داد: در آینده سهم اقتصاد دانش بنیان در دنیا به 75 درصد خواهد رسید و تا سال 2030، 90 درصد اقتصاد های دنیا متاثر از فناوری خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه این امر محقق نخواهد شد جز در سایه همکاری با بنگاه های بزرگ اظهار داشت: بخش تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگی چون تویوتا، 9.9 میلیارد دلار است این میزان در شرکت سامسونگ به 9 میلیارد دلار در سال نیز می رسد.

امیری نیا با اشاره به وضعیت کشور در حوزه تحقیق و توسعه خاطر نشان کرد: در سال های اخیر تلاش های بسیاری برای تبدیل اقتصاد دانش بنیان شده است ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی با اشاره به برخی باورهای غلط در خصوص مدیریت فناوری در بنگاه های بزرگ اقتصادی یادآور شد:در برخی موارد اعلام می شود که داشتن تیم تحقیقاتی اقدامی در جهت توسعه فناوری است درحالی که باید حلقه ایده تا محصول و همچنین توجه به تجاری سازی نیز افزایش یابد.

امیری نیا به تجربه توسعه فناوری نانو در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در یکی از بازدیدهایی که از یکی از شرکت های فعال در حوزه بیوتکنولوژی انجام دادیم متوجه شدیم که این شرکت یازده محصول پیشرفته در این حوزه تولید می کند که هرگرم آن 1.5 میلیون دلار ارزش دارد.

رئیس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری رئیس جمهور با تاکید بر تجاری سازی محصولات فناوری تولید شده در کشور یادآور شد: در گذشته حملات نظامی برای آسیب وارد کردن به کشورها مدنظر بوده است در حالی که امروزه بازارهای جهانی را نشانه رفته اند از این رو برای تجاری سازی محصولات دانش بنیان باید در گام اول بازارهای داخلی و پس از آن بازارهای خارجی را نشانه رویم.

امیری نیا همچنین به اقدامات جدید دولت برای توسعه فناوری با مشارکت بنگاه های بزرگ فناوری اشاره کرد و یادآور شد: یکی از رویکردهایی که دولت به آن توجه دارد آن است که به شرکت های بزرگی چون ال جی، زیمنس و سامسونگ اجازه دهیم تا در کشور ورود کنند تا بتوانند فناوری هایی را در کشور توسعه دهند.

امیرنیا با تاکید بر استفاده از نیروی انسانی توانمند کشور گفت: در گذشته با کنترل رشد جمعیت منجر شد که رشد جمعیت متوقف شود و ما تا 10 سال آینده فرصت داریم تا از این نیروها برای توسعه فناوری در کشور بهره مند شویم.

رئیس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری رئیس جمهور با انتقاد از ارتباط دانشگاه ها با صنعت اظهار داشت: مشکلاتی در این زمینه در کشور وجود دارد ولی با گام هایی که برداشته شده وفاق مناسبی میان دانشگاه ها و بخش صنعت فراهم شده است.