یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی؛

ترکیب استقلال مشخص شد/ کبه و غلام‌نژاد در بین نفرات اصلی

کادر فنی تیم فوتبال استقلال فهرست یازده نفره این تیم را برای بازی برابر کاسپین قزوین مشخص کرد که بر این اساس چند بازیکن جدید این تیم در ترکیب اصلی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم استقلال ترکیب یازده نفره این تیم را برای دیدار مقابل کاسپین قزوین در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور اعلام کرد که بر این اساس کبه، غلام نژاد، باصفا و سیدحسین حسینی در فهرست یازده نفره آبی‌ها قرار گرفته اند.

بر اساس اعلام سایت رسمی باشگاه استقلال در این بازی، سیدحسین حسینی، حنیف عمران‌زاده، امیرحسین صادقی، مجید غلام‌نژاد، هاشم بیک‌زاده، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، پژمان نوری، ایمان باصفا، محمد قاضی و کبه یازده بازیکن اصلی این تیم هستند.

دیدار تیم‌های استقلال و کاسپین قزوین ساعت 16:20 امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

