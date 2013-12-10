به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و کاسپین قزوین در آخرین بازی‌ باقی‌مانده از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاه‌های کشور به مصاف هم رفتند. در این بازی که از ساعت 16:20 امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، استقلال با یک گل حریف خود را شکست داد. مهرداد اولادی در دقیقه 41 تنها گل میزبان را به ثمر رساند.

دو تیم در این دیدار، یک بازی کاملا سرد و کسل کننده را به نمایش گذاشتند تا تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه که به نظر می‌رسید کمی بیشتر از انگشتان دو دست بودند، روی سکوهای سرد ورزشگاه منجمد شوند!

در نیمه نخست استقلال بازی بهتری را ارایه کرد و با یک گل حریف خود را شکست داد. نخستین اتفاق این نیمه مصدومیت "کبه" بود که در دقیقه دوم رخ داد تا اولادی جایگزین وی شود. استقلال که اکثر یاران اصلی را در ترکیب داشت تا اواسط این نیمه فقط چند فرصت نصفه و نیمه را ایجاد کرد و پس از آن موفق شد حریف را تحت فشار قرار دهد.

در دقیقه 29 محمد قاضی روی ضربه سر دروازه حریف را تهدید کرد ولی ضربه او به بیرون رفت. استقلال در دقیقه 40 روی ضربه بیک‌زاده و ضربه سر قاضی به گل رسید ولی کمک داور آن را آفساید اعلام کرد. استقلال در دقیقه 41 سرانجام به گل رسید. سانتر بیک‌زاده را اولادی روی تیم اول با یک ضربه سر زیبا به گل تبدیل کرد تا نیمه اول با برتری آبی‌ها به پایان برسد.

با شروع نیمه دوم تیم کاسپین دست به حملات پراکنده‌ای زد و دو بار هم تا محوطه جریمه استقلال پیش رفت ولی بازیکنان این تیم در زدن ضربات آخر دقت لازم را نداشتند. بازیکنان این تیم که استقلالی ها را بی انگیزه می دیدند نسبت به نیمه نخست بازی بهتری را ارایه کردند و در میانه میدان کاملا با بازیکنان حریف جنگیدند.

استقلال که اکبرپور را هم به میدان فرستاده بود تلاشی برای زدن گل‌های بیشتر نمی‌کرد و بازیکنان این تیم با گام‌های سنگین خود تنها به فکر اداره بازی بودند. در دقیقه 80 اشتباه مدافعان حریف کم مانده بود کار دست این تیم دهد که حسینی دروازه بان استقلال روی ضربه مهاجم کاسپین واکنش خوبی نشان داد تا دروازه استقلال بسته بماند.

در دقایق پایانی هر دو تیم حملات جدی را روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند. در دقیقه 84 صادقی دروازه حریف را گشود ولی بار دیگر کمک داور آن را مردود اعلام کرد. در دقیقه 88 نیز مهاجم کاسپین فرصت خوبی برای گلزنی داشت ولی به موقع نتوانست به توپ ضربه بزند تا این موقعیت از دست برود و استقلال برنده بازی باشد.

در نهایت این بازی با همان تک گل به سود آبی‌ها خاتمه یافت تا این تیم به مرحله یک هشتم نهایی راه یابد. شاگردان قلعه‌نویی در این مرحله به مصاف ملوان بندرانزلی خواهند رفت.





