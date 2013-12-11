به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز چهارشنبه 20 آذر ماه در نخستین روز از دومین همایش تخصصی دشمن شناسی با عنوان "دین زاو" مجید شاه‌حسینی در خصوص نقش رسانه‌های تصویری در تغییر الگوهای رفتاری جامعه بیان کرد: موضوع اصلی مورد نظر من تاریخ رسانه‌ای آمریکاست اینکه مدیریت رسانه‌ای یک تغییر تدریجی در عادات، رفتار، رسوم و ارزش‌های جامعه آمریکا ایجاد کرده که به باور غلط عده‌ای یک پروسه نیست بلکه یک پروژه است.



وی افزود: تغییرات فرهنگی در دنیای امروز اینگونه نیست که خود به خود و در تعامل انسان‌ها با یکدیگر رخ دهد در واقع این امر یک روند پروژه‌ای است که آن را مدیریت می‌کنند.



شاه حسینی تصریح کرد: نمی‌توان از واقعیت دنیای امروز فرار کرد، دنیایی که برای هر چیز برنامه‌ریزی خاص خود را دارد. چطور می‌شود که برای فرهنگ و ارزش‌های یک جامعه دست از مدیریت و برنامه‌ریزی کشید و همه چیز را به افکار عمومی سپرد؟ چطور می‌شود از فرصتی که برای مدیریت افکار، هنجارها و ارزش‌های انسانی وجود دارد، چشم پوشی کرد؟



شاه حسینی با آوردن مثالی از جامعه آمریکا اظهار کرد: آیا الگوهای رفتاری، اجتماعی آمریکا در دهه دوم قرن 20 یعنی صد سال قبل به شکل امروز بوده است؟ رسانه های نوشتاری و تصویری زیادی هستند که ما به هنجارهای زندگی آنها طی سال‌های قبل پی ببریم. اینکه به چه چیز زشت و زیبا گفته می شده و یا اینکه الگوی پوششی زنان و مردان چطور بوده است.



این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه صد سال قبل هنوز زنان آمریکا حق رأی نداشته اند، اضافه کرد: یکی از دلایلی که کنگره آمریکا برخی از حقوق را برای زنان به رسمیت شناخت نیاز بالقوه به زنان در جنگ جهانی اول بوده است و بعد از آن برای آنکه زنان الگو و مشغله های دیگری داشته باشند تغییراتی را در هنجارها و ارزش های آنها از طریق رسانه و سینما ایجاد کردند.



وی خاطر نشان کرد: آن زمان استفاده از مشروبات الکلی، پوشیدن لباس‌های بدن نما و حتی کشیدن سیگار برای زنان ناهنجاری محسوب می‌شد اما آنها توانستند با ساخت فیلم‌هایی که به آسانی تمام این ارزش‌ها و هنجارها را زیر پا می‌گذاشت الگوهای جدیدی را به جامعه تأسی دهند. در سال 1920 می توان گفت نخستین ضربه جدی به الگوی موجود امریکا زده شد. الگویی که از یک فیلم سینمایی آغاز شد و به نام فلپر (flapper) در جامعه رواج یافت.

شاه حسینی با اشاره به ویژگی های این الگوی جدید از لاغری مفرط، کوتاهی مو، استفاده از لباس‌های بدن نما و به نوعی شبیه شدن زنان به مردان و مردان به زنان یاد کرد و گفت: به تدریج این هنجارها و الگوهای جدید در جامعه آمریکا و هچنین جوامع دیگر مثل ایران رسوخ کرد. به طور مثال قدرت رسانه ای این نوع ویژگی فلپری آنقدر وسیع بود که حتی در آرایشگاه های ایران هم در زمان پلهوی اول نفوذ کرد. در هر حال این قدرت رسانه و سینما و مدیریت برنامه ریزی شده آن را نشان می دهد بنابراین نباید تنها نگاه سرگرمی به رسانه داشت چراکه ظاهراً هدف آن تفریح است اما در ذاتش آموزش می دهد.



شاه حسینی ادامه داد: با توجه به نقش و اثر رسانه به ویژه سینما باید بگویم ای کاش نهادی حتی غیردولتی در کشورمان وجود داشت مانند کشورهای دیگر که از حقوق معنوی رسانه ای مردم حمایت می کرد. ما گاهی برای تهیه و خرید هر چیزی در مقابل خود گارد داریم تا ضرر نکنیم اما نمی دانم چرا در مقابل فرهنگ گارد ما تا این اندازه باز است و اجازه می دهیم از هر کجا و با هر چیزی به ما آسیب برسانند.



این استاد دانشگاه در پایان گفت: نهایت حرف من این است که ما نباید گمان کنیم از هر آسیبی مبرا هستیم و خود را در معرض هجوم آسیب ها قرار دهیم، ما گاهی در برابر برخی مسائل گمان می کنیم که شجاعت و اعتماد به نفس داریم اما نباید اینگونه باشیم. افکار عمومی جامعه حقی را ایجاد می کند که مدیران ما در قبال آن مسئول هستند.

