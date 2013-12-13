به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدهادی سیدافقهی کارشناس مسائل خاورمیانه در نشست دیگری از همایش تخصصی دشمن شناسی که با عنوان «دین زاو» در فرهنگسرای خاوران برگزار شد با اشاره به اینکه امروز سلفی‌ها و تکفیری‌ها با شعله برافروخته قیام کربلا در مبارزه هستند گفت: ما می‌بینیم که این مبارزه از سال‌ها و قرن‌ها قبل همچنان ادامه دارد و امروز بیش از 57 شبکه ماهواره‌ای وهابی علیه شیعه و ایران فعالیت می‌کنند. حتی روضه برای سید الشهدا می‌خوانند مانند شیعیان و بعد می‌گویند اینها به خلیفه مسلمین یزید خیانت کرده‌اند.



وی ادامه افزود: مذاهب اهل سنت شامل چهار گروه حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی است که در این بین مذهب حنبلی، توجه به اجتهاد را که پاسخ به نیازهای امروز جامعه بشری ست تعطیل کرده است و تنها به احادیث و روایات متکی است آن هم با انحراف و کج فهمی. بنیانگذار این دیدگاه ابن تیمیه بوده و پس از او نیز شاگردانش راه وی را ادامه دادند. بعد از مرگ ابن تیمیه در قرن 12 محمدبن عبد الوهاب، وهابیت را که شبه مذهب است ترویج داد.



کاردار سابق ایران در لبنان یادآور شد: در خصوص ابن تیمیه باید بگویم که در شام متولد می‌شود و با تمام فرقه های فکری و کلامی مبارزه می‌کند و این امر موجب شکاف و درگیری فیزیکی بین مذاهب می شود؛ چراکه مذاهب در برابر او موضع می گیرند و بعد از اینکه زندانی می‌شود و پس از مرگ او که شاگردانش راهش را ادامه می‌دهند جریان سلفی ها شکل می‌گیرد.

این کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد: مسئله اصلی که امروز ما با آن مواجه‌ایم و از ماجراهای به نوعی پشت پرده این جریان‌هاست از بین بردن اتحاد شیعه و سنی است که باید نسبت به این موضوع آگاه بود.



وی در ادامه به مواضع ضد شیعه ابن تیمیه اشاره کرد و افزود: وی کتابی به نام منهاج السنة دارد که کاملاً در مقابل کتاب علامه حلی است. در خصوص هدف نهایی سلفیت نیز باید بگویم که تأسیس خلافت اسلامی با روش قهر و استیلاء است که با دو روش ایجاد امارت‌های اسلامی و پیوند امارت ها و تأسیس نهایی خلافت اسلامی صورت می گیرد.

سید افقهی خاطر نشان کرد: بنیان گذار جریان وهابیت محمد بن عبد الوهاب بوده که به طور کلی می‌توان گفت، وهابیت آیینه تمام نمای افکار و عقاید انحرافی ابن تیمیه است. از جمله ویژگی‌های فکری این جریان عوام فریبی، جمود فکری، ظاهر‌گرایی، تکفیر مسلمانان و دوستی با کفار، خصومت با شیعه و ارائه تصویر خشن از اسلام است. البته این جریان با خوارج نیز شباهت‌هایی دارند مثل خشن، متعصب، برداشت نادرست از دین، بدعت در دین و تفسیر به رأی و ایجاد تفرقه بین مسلمانان.

وی در پایان ضمن توصیه به خواندن کتاب‌های تنهای ناپیدا و خاطرات همفر گفت: گرچه من به طور صددرصد این کتاب‌ها را تأیید نمی‌کنم اما خالی از واقعیات تاریخی نیستند.

