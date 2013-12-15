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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲

سلیمانی:

تولید ماهی در استان ایلام افزایش یافت

تولید ماهی در استان ایلام افزایش یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر شیلات استان ایلام گفت: در سال جاری تولید ماهی در استان ایلام افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله سلیمانی صبح یکشنبه در بازدیداز طرحهای شیلات استان گفت: طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود که تولید ماهی در استان ایلام به شش هزار تن در سال برسد که امسال این میزان تولید محقق شده است.

سلیمانی افزود: در شهرستان  دره شهر تولید در هر دوره 65 تن است.

وی ادامه داد: در سطح استان بیش از 200 مورد مزرعه پرورش ماهی  گرم آبی واستخرهای دو منظوره کشاورزی مزایای پرورش ماهی سردآبی وجود دارد.

سلیمانی ادامه داد: تولید سالیانه ماهی در استان به بیش از شش هزار تن رسیده است اما میزان مصرف ماهی در استان از میانگین مصرف ماهی در کشور پایین تر است.

کد مطلب 2195872

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