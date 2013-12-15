تولید ماهی در استان ایلام افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله سلیمانی صبح یکشنبه در بازدیداز طرحهای شیلات استان گفت: طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود که تولید ماهی در استان ایلام به شش هزار تن در سال برسد که امسال این میزان تولید محقق شده است.

سلیمانی افزود: در شهرستان دره شهر تولید در هر دوره 65 تن است.

وی ادامه داد: در سطح استان بیش از 200 مورد مزرعه پرورش ماهی گرم آبی واستخرهای دو منظوره کشاورزی مزایای پرورش ماهی سردآبی وجود دارد.

سلیمانی ادامه داد: تولید سالیانه ماهی در استان به بیش از شش هزار تن رسیده است اما میزان مصرف ماهی در استان از میانگین مصرف ماهی در کشور پایین تر است.