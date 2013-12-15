جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز یکشنبه در بازار874 هزار تومان، نیم سکه 444 هزارتومان، ربع سکه 262 هزارتومان و گرمی 172 هزار تومان اعلام شد.



همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) 1239 دلار است.



در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2952 تومان، هر یورو را 4055 تومان، هر پوند را 4825 تومان و هر درهم امارات را 808 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز