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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز یکشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز یکشنبه در بازار874 هزار تومان، نیم سکه 444 هزارتومان، ربع سکه 262 هزارتومان و گرمی 172 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) 1239 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2952 تومان، هر یورو را 4055 تومان، هر پوند را 4825 تومان و هر درهم امارات را 808 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه یکشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 874000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 874000
نیم سکه 444000
ربع سکه 262000
1 گرمی 172000
هرگرم‌طلای18عیار 89600
نوع ارز  
دلار آمریکا 2952
یورو 4055
پوند انگلیس 4825
درهم 808

 

کد مطلب 2195874

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