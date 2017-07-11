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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

نوسان جزئی قیمت سکه/ دلار ۳۷۹۴ تومان شد

نوسان جزئی قیمت سکه/ دلار ۳۷۹۴ تومان شد

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با نوسانات جزیی همراه بود و دلار و یورو به ترتیب ۸ و ۹ تومان گران شدند.

 به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران قیمت انواع سکه از نوسانات جزیی برخوردار بوده و در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان،  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰۰ تومان افزایش نسبت به روز قبل یک میلیون و ۱۷۸ هزار تومان، نیم سکه با ۱۵۰۰ تومان کاهش ۶۳۹ هزار تومان، ربع سکه با ۱۵۰۰ تومان کاهش ۳۷۲ هزارتومان و سکه گرمی ۲۵۰ هزار تومان است.  

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۰ دلار و ۱۰ سنت، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۳۶۷ تومان است.  

براین اساس قیمت هر دلار ۳۷۹۴ تومان(با ۸ تومان افزایش نسبت به روز گذشته)،  یورو ۴۳۶۲ تومان(با ۹ تومان افزایش نسبت به روز قبل)، درهم امارات ۱۰۳۵ تومان، پوند ۴۸۸۵ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۰ تومان است.

کد مطلب 4028164

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