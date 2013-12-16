ارائه پیش نویس نهایی طرح شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبرگان فناوری اطلاعات کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با هدف بررسی و تبادل نظر پیرامون مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات دولت الکترونیک بعد از ظهر امروز دوشنبه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این نشست تخصصی که با حضور فعالان این بخش کارشناسان و روسای دانشگاهها برگزار شد تاکید کرد: در این جلسه در نهایت به پیش نویس نهایی طرح شبکه ملی اطلاعات برای ارائه به مرکز ملی فضای مجازی خواهیم رسید.

وی با تاکید بر اینکه کلید حل مسائل اقتصادی در دست فناوری اطلاعات است گفت: اگر چه در این زمینه در دوره ای غفلت شده است اما این به معنی حذف مساله نبوده و با تعامل بخش خصوصی و دولت می توان به اهداف مد نظر فائق آمد.

معاون وزیر ارتباطات در این نشست اهداف مختلف شبکه ملی اطلاعات و نتایج مد نظر برای این شبکه را در پنل تخصصی تشریح کرد و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نظرات خود را در زمینه راه اندازی و اجرای این شبکه ملی اعلام کردند.

به گزارش مهر در این گردهمایی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشت.