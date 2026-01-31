جوانان سرمایه راهبردی کشور هستند؛ اشتغال و ازدواج دو مطالبه اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر شنبه در نشست با جمعی از جوانان با بیان اینکه نسل جوان از پیچیدگیهای جناحی و نفاقهای سیاسی به دور است، اظهار کرد: جوانان امروز یکدل، باانگیزه و مشتاق رشد فردی و پیشرفت کشور هستند و روحیه خدمت در آنان بهوضوح دیده میشود.
وی با اشاره به روند نگرانکننده پیری جمعیت در کشور و استان مازندران افزود: در شرایط کنونی با دو مسئولیت سنگین مواجه هستیم؛ نخست افزایش جمعیت جوان و دوم، تربیت صحیح و هدفمند این نسل برای آینده کشور.
نماینده ولیفقیه در مازندران اشتغال و ازدواج را دو مسئله اساسی جوانان عنوان کرد و گفت: بسیاری از جوانان، بیکاری و مشکلات معیشتی را مانع اصلی ازدواج میدانند؛ در این میان هم برخی خطاهای فرهنگی وجود دارد و هم کوتاهیهایی از سوی مسئولان صورت گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مناطق روستایی تصریح کرد: زمینه ایجاد مشاغل شخصی و پایدار در بسیاری از روستاها فراهم است و تجربههای موفقی نیز وجود دارد، اما متأسفانه از همه ظرفیتها برای حل مسئله اشتغال بهدرستی استفاده نشده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اختصاص ۵۰۰ همت برای اشتغال جوانان را رقمی قابل توجه دانست و تأکید کرد: این اعتبارات نیازمند نظارت دقیق، برنامهریزی اصولی و تدبیر پیشینی است تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود و منابع بهطور واقعی در مسیر ایجاد شغل برای جوانان هزینه شود.
آیتالله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت معنویت را ضرورتی اساسی دانست و گفت: ریشه بسیاری از آسیبها و مفاسد اجتماعی در ضعف معنویت است و هرچه فاصله از معنویت بیشتر شود، زمینه گرایش به انحرافات نیز افزایش مییابد.
وی خاطرنشان کرد: بسترهای معنوی باید متناسب با نیاز نسل جوان، هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی تقویت شود و علاوه بر آن، ارتقای آگاهیهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جهاد تبیین از ضرورتهای انکارناپذیر امروز جامعه است.
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