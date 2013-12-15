همایش بزرگ قرآنی در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش معاون پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش ناحیه یک اراک، با تاکید بر ضرورت توجه بهتر به برنامه های قرآنی در هفته قرآن در مدارس استان سعادت واقعی را در سایه توجه به قرآن و پیروی از عترت پیامبر (ص) دانست.

سید عباس سجادی هدف از برگزاری این همایش را ترویج و تعمیق فرهنگ نورانی و انسان ساز قرآن عنوان کرد.

وی، برگزاری مرحله اول مسابقات قرآن و عترت را از جمله برنامه های این هفته برشمرد و افزود: این مسابقات در تمامی مدارس ناحیه یک اراک در 9 رشته تلاوت، حفظ، ترتیل، احکام، صحیفه سجادیه و ... در حال برگزاری است و افراد برگزیده به مسابقات قرآنی کشور راه خواهند یافت.

گفتنی است در این همایش نیز محمد تقی خان، قاری و حافظ مسلمان کشور پاکستان آیاتی از کلام وحی را با صوت دلنشین قرائت کرد.



23 الی 30 آذر هفته قرآن نامیده شده است.