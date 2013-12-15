  1. استانها
  2. مرکزی
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

با حضور قاری پاکستانی:

همایش بزرگ قرآنی در اراک برگزار شد

همایش بزرگ قرآنی در اراک برگزار شد

اراک – خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته قرآن، همایش بزرگ قرآنی دختران دوره متوسطه ناحیه یک اراک ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولین و نخبگان کشوری و استانی و محمدتقی خان (اری پاکستانی) در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش معاون پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش ناحیه یک اراک، با تاکید بر ضرورت توجه بهتر به برنامه های قرآنی در هفته قرآن در مدارس استان سعادت واقعی را در سایه توجه به قرآن و پیروی از عترت پیامبر (ص) دانست.

سید عباس سجادی هدف از برگزاری این همایش را ترویج و تعمیق فرهنگ نورانی و انسان ساز قرآن عنوان کرد.

وی، برگزاری مرحله اول مسابقات قرآن و عترت را از جمله برنامه های این هفته برشمرد و افزود: این مسابقات در تمامی مدارس ناحیه یک اراک در 9 رشته تلاوت، حفظ، ترتیل، احکام، صحیفه سجادیه و ... در حال برگزاری است و افراد برگزیده به مسابقات قرآنی کشور راه خواهند یافت.

گفتنی است در این همایش نیز محمد تقی خان، قاری و حافظ مسلمان کشور پاکستان آیاتی از کلام وحی را با صوت دلنشین قرائت کرد.
 
23 الی 30 آذر هفته قرآن نامیده  شده است.

کد مطلب 2195852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها