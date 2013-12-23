گسترش فولاد از این هفته در خانه خود میزبانی می کند

غلامرضا سمندر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: خوشبختانه پس از ماه ها تلاش، نواقص ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد تکمیل شد و همانطور که چندی پیش وعده داده بودیم، مسابقه ما با صبای قم در هفته بیستم در این ورزشگاه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دیدار با صبای قم قطعا در این ورزشگاه برگزار خواهد شد، گفت: ورزشگاه اختصاصی ما تمام معیارهای برگزاری بازی های لیگ برتر را دارد و نه تنها دیدار با صبای قم، بلکه سایر دیدارهای خانگی تیم گسترش فولاد در این ورزشگاه انجام خواهد شد.

سمندر ادامه داد: آمادگی کامل ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد در سایه تلاش های آقای زنوزی مالک مجموعه و مدیران گروه و عوامل مختلف باشگاه صورت گرفته است که جا دارد از تمامی این عزیزان تشکر و قدردانی خود را به عمل آورم.

وی عنوان کرد: انشاالله با کسب موفقیت در بازی های آینده لیگ، پاسخ خوبی به محبت ها و تلاش های آنان بدهیم .

مصاف تیم گسترش فولاد برابر صبای قم در هفته بیستم لیگ برتر، اولین بازی آبی پوشان تبریز در ورزشگاه اختصاصی خود خواهد بود. این تیم پیش از این در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز از حریفان خود پذیرایی می کرد.