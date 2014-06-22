غلامرضا سمندر در گفتگو با مهر، با انتقاد از برگزاری اردوهای متعدد فدراسیون فوتبال برای بازیکنان جوان، ضمن بیان مطلب فوق گفت: فدراسیون و سازمان لیگ از سویی، با اعمال مقررات به دنبال جوانگرایی در تیم‌های مختلف هستند ولی از سوی دیگر همزمان با آماده‌سازی تیم‌ها لیگ برتر برای برای رقابتهای فصل جدید، اردوهای مختلفی را برای تیم‌های جوانان و امید برگزار می‌کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: بدون شک تداوم چنین روندی در تضاد با اهداف تعیین شده برای سیاست‌های جوانگرایی در تیم‌های لیگ برتر است، زیرا که بازیکنان جوان در آستانه فصل بدنسازی و آماده‌سازی در کنار تیم‌های خود نیستند.

مدیر عامل باشگاه گسترش فولاد تبریز با اشاره به اینکه، تمرینات آماده‌سازی پیش فصل تیم‌ها، نقش بسیار با اهمیتی در شناخت کادر فنی از بازیکنان و تعیین تاکتیک‌ها دارد، یادآور شد: حق طبیعی سرمربی تیم است که در تمرینات پیش فصل تمامی بازیکنانش را به همراه داشته باشد.

سمندر همچنین افزود: اگر مربی، نفرات تیمش را در اختیار داشته باشد، با کسب شناخت کافی از آنان، برنامه‌ها و تاکتیک‌های خود را برای یک فصل مشخص کند ولی با شرایطی که فدراسیون فوتبال برای بازیکنان جوان پیش آورده، عملا این موضوع را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه ما یک بازیکن جوان در فصل گذشته جذب کرده و واقعا هم روی آن بازیکن هم حساب می‌کردیم که در ترکیب تیم حاضر باشد، تاکید کرد: سرمربی ما در فصل گذشته، فقط سه یا چهار بار این بازیکن را در تمرینات دیده و عملا نمی‌توانسته عملکرد و سطح تاکتیکی وی را ارزیابی کند، بدین صورت بازیکنی که می‌توانسته در ترکیب تیم باشد، حتی در لیست 18 نفره هم جای نداشت.

مدیر عامل باشگاه گسترش فولاد تبریز در پایان گفت: امیدوارم مسئولان فوتبال علی‌الخصوص مهدی تاج که می‌خواهد لیگ را جوان کند اقدام اساسی در این رابطه به عمل آورد.