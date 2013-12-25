معاون برکنار شده رئیس جمهور سودان جنوبی با قایق گریخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری اعلام کرد: "ریک ماشار" معاون برکنار شده رئیس جمهور سودان جنوبی با استفاده از یک قایق به روستای زادگاهش فرار کرده است.

معاون رئیس جمهور سودان جنوبی اخیرا به نقش آفرینی در کودتا علیه دولت متهم شده بود.