هشدار درباره وقوع بیماریهای واگیردار در سودان جنوبی/ ارتش منطقه العردیبه را بازپس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل درباره وقوع بیماریهای واگیردار در سودان جنوبی هشدار داده است.



خبر دیگر ارتش سودان جنوبی از بازپس گیری منطقه العردیبه تحت کنترل شورشیان در ایالت کردفان جنوبی خبر داد که در کوه های شرقی این ایالت واقع شده است، این در حالی است که ارنو لودی سخنگوی جنبش آزادیبخش خلق سودان، تصرف مناطق تحت کنترل خود توسط نیروهای ارتش سودان جنوبی را تکذیب کرد.



سازمان ملل نیز گزارش داده است که از زمان آغاز جنگ در کردفان جنوبی و نیل آبی و آغاز درگیریها در سال 2011 تاکنون دو میلیون نفر آواره شدند.



رویترز نیز در خبر دیگری می نویسد: سازمان توسعه کشورهای شرق آفریقا (ایگاد) که میانجیگری طرفین درگیر در بحران سودان جنوبی را برعهده دارد، از توافق دولت و شورشیان هوادار ریک مشار معاون رئیس جمهوری این کشور برای آتش بس به منظور آمادگی برای آغاز مذاکرات با هدف پایان دادن به خشونت در این کشور نفت خیز خبر داد.



این درحالی است که ریک مشار با اشاره به پیشروی نیروهای هوادار خود به سمت جوبا دیدار مستقیم با رئیس جمهوری سودان جنوبی و آتش بس فوری را غیر ممکن دانسته و در عین حال از اعزام هیئتی برای مذاکره با نمایندگان دولت سودان جنوبی به آدیس آبابا پایتخت اتیوپی خبر داده است.



خبر دیگر اینکه در آستانه پایان ضرب الاجل تعیین شده از سوی کشورهای شرق آفریقا برای خاتمه جنگ و آغاز گفتگوهای ملی، شورشیان سودان جنوبی بخش هایی از شهر راهبردی بور در ایالت جونگلی در شرق سودان جنوبی را به تصرف خود در آوردند.



رئیس جمهوری سودان جنوبی نیز ضمن رد تقسیم قدرت با شورشیان برای پایان دادن به ناآرامی های کشورش خواستار حل تنش ها از طریق مذاکره شد.



درگیری ها در سودان جنوبی از اوایل ماه دسامبر سال جاری آغاز شده است. این درگیری ها در پی تصمیم سالوا کر رئیس جمهور سودان جنوبی برای برکناری معاون خود به اتهام تلاش برای کودتا آغاز شد.



رئیس جمهوری سودان جنوبی معاونش "ریک ماکار" را در ماه ژوئن به گمان تلاش برای کودتا از سمتش برکنار کرده بود. سودان جنوبی، تازه ترین کشوری است که به سازمان ملل اضافه شده است. این کشور پیشتر بخشی از کشور سودان بود.