سفیر قطر به وزارت خارجه مصر فرا خوانده شد/ امکان کاهش سطح روابط دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد، اظهارات اخیر مسئولان قطری برای قاهره قابل قبول نیست و از آن نمی‌گذرد. وزارت خارجه قطر در بیانیه ای که امروز (شنبه) صادر شد، دولت مصر را به سرکوب تظاهرات "مسالمت آمیز اعضای جماعت اخوان المسلمین با هدف قتل و کشتار " متهم کرده بود.

بدر عبدالعاطی سخنگوی وزارت خارجه مصر از احضار "سیف بن مقدم البو عینین" سفیر قطر در قاهره به وزارت خارجه، در اعتراض به بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه قطر خبر داد.

دولت مصر در واکنش به این بیانیه مراتب اعتراض شدید خود را به اقدام وزارت خارجه قطر، به سفیر دوحه در مصر اعلام کرد .در این بیانیه آمده است که قاهره ممکن است سفیر خود در را قطر فرا بخواند و سطح روابط دیپلماتیک با دوحه را کاهش دهد.

قطر از طرفداران اخوان المسلمین مصر محسوب می‌شود که پس از برکناری مرسی از قدرت، با حاکمان جدید این کشور که به نظامی‌ها نزدیک هستند، روابط خوبی ندارد.