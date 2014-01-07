به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خوش رزم تهیه کننده این کار با اعلام این خبر گفت: بعد از ضبط سکانس‌های مربوط به بهشت زهرا گروه در حال حاضر مشغول تصویربرداری صحنه‌های مربوط به مطب دکتر روانشناس هستند و بعد از این مرحله پیش بینی ما این است که ظرف یک هفته آینده برای ضبط سکانس‌های نهایی عازم بوشهر شویم.

وی افزود: البته در این فاصله گروه چند روزی استراحت خواهند کرد و عرب‌نیا برای بررسی موقیعیت جغرافیایی لوکیشن‌های بوشهر عازم این بندر می‌شود . پس از بررسی‌های نهایی سکانس‌های پایانی که مربوط به درگیری سروان علی نبوی با بازی فریبرز عرب نیا و شخصیت منفی داستان نیم انگشتی با بازی آرش مجیدی است در بوشهر و بر روی دریا تصویربرداری خواهد شد. پس از این مرحله تصویربرداری به طور کامل به پایان می‌رسد.

این سریال با حضور فریبر عرب‌نیا، آرش مجیدی، شهرزاد کمال‌زاده ، معصومه آقاجانی، رضا امامی ، حمیدرضا هدایتی، امیر مولوی، رضا نوری، پیام لاریان، هدایت الله سجادی و محمدرضا شیرخانلو و با حضور شاهرخ فروتنیان عمار تفتی و شهرام عبدلی ساخته می‌شود.

فیلمنامه این اثر تولید سیما فیلم را فریبرز عرب نیا نوشته و داستان یک افسر نیروی انتظامی را روایت می‌کند که ماموریت می‌یابد تا وارد یک باند بسیار مخوف مواد مخدر شود و به دلیل فوق سری بودن عملیات تنها یکی از فرماندهان مافوق او از این ماموریت مطلع است و در این راه با مشکلات متعددی مواجه می‌شود.

از عوامل پشت دوربین " رنگ شک" می‌توان به مدیر تصویربرداری حسن اسدی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز اکبر نصیری، دستیار دوم کارگردان ارسطو خوش رزم، مدیر تولید مهدی بدرلو، طراح صحنه امیر شیرمحمدی، صدابردار علی گراکویی، طراح گریم محسن موسوی، اجرای گریم آفرین صادقی، پژمان بنفشه خواه، مدیر تدارکات پرویز کاظم لو، عکاس مسعود پاکدل و رز ارغوان آذر اشاره کرد.