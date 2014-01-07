63 درصد از اراضی ملایر موقوفه است/ از ظرفیت های وقف برای خدمت به مردم استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزایی، امروز سه شنبه در همایش همه واقف باشیم در ملایر با اشاره به اینکه بیش از 63 درصد از اراضی شهرستان ملایر موقوفه است ابراز داشت: ملایر از شهرهای برتر کشور در زمینه موقوفات است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر بیان کرد: در حال حاضر بیش از 151 موقوفه در شهرستان ملایر وجود دارد که از این تعداد 105 موقوفه ثبت شده است.

وی با اشاره به ظرفیت های موقوفات ملایر در زمینه های مختلف افزود: بیشتر موقوفات ملایر در زمینه های درمانی، فرهنگی، علمی، اطعام دهی و روضه خوانی و غیره است.

ملایر در زمینه وقف پتانسیل بالایی دارد

میرزایی اضافه کرد: باید از همه ظرفیتهای وقف برای خدمت به مردم بهره برد و در این زمینه ملایر پتانسیل بالایی دارد.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین موقوفات در ملایر مربوط به موقوفات مرحوم سیف الدوله است، افزود: این واقف بزرگ بیشتر نیازهای جامعه را در نیت خود داشته و در حال حاضر بیشتر اراضی شامل بیمارستان ها، مراکز علمی و آموزشی، ورزشی، مسکن مهر و بسیاری از واحدهای تجاری و اداری در اراضی موقوفه این واقف بزرگ قرار دارد.

میرزایی در ادامه به موقوفات این واقف بزرگ در مدرسه سیف الدوله اشاره کرد و گفت: سال گذشته دو میلیارد و 500 میلیون ریال از محل درآمد موقوفه سیف الدوله برای مدرسه نمونه سیفیه هزینه شده است.

وی ابراز داشت: مدرسه نمونه سیفیه یکی از مراکز علمی موفق در شهرستان ملایر است که تا کنون دانش آموزان این مدرسه در سال های گذشته موفقیت های بزرگی را در زمینه های علمی از جمله قبولی در کنکور سراسرس با رتبه های عالی داشته اند.

معاون آموزش و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان همدان نیز در ادامه گفت: وقف در زمینه علمی بسیار مهم است و حاصل آن تربیت افرادی آگاه و با بصیرت برای خدمت به جامعه است.

مصطفی خزایی بیان داشت: دانش آموزان باید در کنار علم ، تقوای الهی را نیز در وجود خود تقویت کرده و هدف خود را از علم آموزی فقط دانشگاه ندانند بلکه هدف آنها خدمت به مردم باشد.

در زمینه وقف به دانش آموزان آگاهی بیشتری داده شود

وی تشویق دانش آموزان و ایجاد حس رقابت بین آنها را راهی برای پیشرفت بهتر در مسیر تعلیم و تربیت برشمرد و گفت: باید در زمینه وقف این سنت حسنه نیز آگاهی بیشتری به دانش آموزان داده شود.

مدیر اداره آموزش و پرورش ملایر نیز به موفقیت های دنش آموزان مدرسه نمونه سیفیه اشاره کرد و گفت: بسیاری از رتبه های برتر کنکور سراسری همه ساله در ملایر از این مدرسه هستند.

حجت الله چهاردولی نیز در ادامه افزود: ملایر در کنکور سال 92 با بالای 40درصد قبولی، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داد و 510 نفر از دانش آموزان این شهرستان در کنکور 92در دانشگاه

های دولتی پذیرفته شدند.

دراین همایش از نخبگان و برترین های کنکور سراسری 92 مدرسه نمونه سیفیه ملایر، هیات امناء و خدام مساجد و اصحاب رسانه این شهرستان از سوی اداره اوقاف و امور خیریه ملایر تجلیل شد.