به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نوروزی بعدازظهر سهشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف با اشاره به وجود ۲۰۱ مورد موقوفه در شهرستان ملایر اظهار کرد: ملایر از نظر وسعت و مساحت موقوفات، در سطح کشور جزو شهرهای ممتاز محسوب میشود.
وی افزود: در یکسال گذشته، اسناد مالکیت ۳۵ موقوفه به مساحت ۵۷۶ هکتار اخذ شده و تنها ۵۷۰ رقبه فاقد سند باقی مانده که مراحل تعیین تکلیف آنها در جریان است.
نوروزی با اشاره به ثبت هشت وقف جدید در سال گذشته به ارزش ریالی بیش از ۶۰ میلیارد تومان، گفت: برای نخستین بار با تعامل میانبخشی، مراجعات مردمی از ۱۰۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته و ۹۰ درصد امور قابل انجام در خود شهرستان شده است.
اراضی نهضت ملی مسکن و بخش مسکونی
رئیس اداره اوقاف ملایر درباره اراضی ۵۱۵ هکتاری نهضت ملی مسکن نیز تأکید کرد: با مبادله صورتجلسات با منابع طبیعی و راه و شهرسازی، سهم موقوفه مشخص و مصوب شده و هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد.
به گفته وی، ۱۲۰ واحد مسکونی تابع ضوابط اوقافی آماده واگذاری به زوجهای جوان است.
نوروزی از هزینهکرد بیش از ۱۸ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان در حوزه اجرای نیت واقفین خبر داد و گفت: این اعتبارات صرف اطعام، روضهخوانی، امور درمانی، خرید تجهیزات پزشکی، تحصیل، اعزام زائر اولی، خدمات رفاهی در پارک بانوان، مقبره سیفالدوله و پشتیبانی از حوزههای علمیه و مواکب اربعین شده است.
سرمایهگذاریها و پروژههای عمرانی
وی، مجموع سرمایهگذاریهای اوقاف ملایر را ۷۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در سال جاری ۵۱۱ میلیارد ریال سرمایهگذاری جدید انجام شده است.
نوروزی افزود: برای اجرای پروژه جایگاه سوخترسانی نیز در انتظار مجوز اجرایی شرکت نفت هستیم که پیشبینی میشود تا دو ماه آینده نهایی شود.
رئیس اداره اوقاف ملایر با اشاره به شعار محوری «یادگار ماندگار» ، از برگزاری بیش از ۳۵ برنامه شامل پنج نشست تخصصی، نمایشگاه فرهنگی در مقبره سیفالدوله، توزیع ۱۵۰۰ بسته لوازمالتحریر و ۲۰۰ بسته ارزاق به ارزش دو میلیارد تومان، دیدار با واقفین، غبارروبی گلزار شهدا، بازدید پروژهها، رونمایی سالن جلسات سیفالدوله با اعتبار ۷۵۰ میلیون تومان و ظرفیت ۲۰۰ نفر، مسابقه فوتسال، کمک به مراکز خیریه و رزمایش سلامت خبر داد.
هوشنگ عضدی، مسئول نظارت بر موقوفه سیفالدوله نیز گفت: ۶۳ درصد اراضی شهرستان وقفی است. نگاه صرفاً اقتصادی به وقف سطحی است و باید اثرات روانی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز دیده شود.
وی بر ضرورت نیتهای بهروز در امور خیریه مانند جهیزیه، مسکن و اشتغال تأکید کرد تا درآمد موقوفات افزایش یافته و رضایتمندی عمومی ارتقا یابد.
