آبیاری یک میلیون اصله نخل در دشتستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالطیف عباسی نژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان فصل برداشت خرما در استان بوشهر اظهار کرد: دور جدید آبیاری یک میلیون اصله نخل در سطح ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار در منطقه آبپخش شهرستان دشتستان آغاز شد.

وی با اشاره به کاهش بارش‌های سال گذشته و پیش بینی کاهش بارندگی در سطح استان طی سال جاری بیان کرد: در همین راستا باید بهترین عملکرد را در مدیریت منابع آبی داشته باشیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای آبیاری با حساسیت بالا انجام می‌شود و امید داریم که کشاورزان نیز همراهی لازم را داشته باشند.

وی خواستار احساس مسئولیت کشاورزان برای مدیریت منابع آبی شد و افزود: شبکه آبیاری کلل در شهرستان دشتستان نیز با وسعت هزار و ۲۰۰ هکتار و بیش از ۱۷۰ هزار اصله نخل هم اکنون در حال آبیاری است.

وی با اشاره به اهمیت تامین حقابه های محیط زیستی یادآور شد: حفظ تعادل میان تأمین نیاز کشاورزی و حقابه‌های محیط زیستی پایین‌دست، از سیاست‌های اصلی شرکت است و حقابه رودخانه شاپور، حله و تالاب حله نیز به صورت مستمر رهاسازی می‌شود.