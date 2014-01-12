فرگوسن در کار مویس دخالت نمی کند/ حضور او در ورزشگاه طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد در نخستین فصل حضور دیوید مویس به عنوان سرمربی خود حال و روز خوشی ندارد و بسیاری معتقدند حضور سرالکس فرگوسن در ورزشگاه برای تماشای بازی یونایتد تا حدود کمک و یا به نوعی دخالت در تصمیمات فنی این تیم است. اما کارلوس کی روش معتقد است فرگوسن بعد از 27 سال مربیگری در یونایتد عاشق این تیم است و حضورش در ورزشگاه برای تماشای بازی تیم مورد علاقه اش طبیعی است.

فرگوسن برای تماشای تقریبا تمام بازی های این فصل منچستریوناید به ورزشگاه آمده است

سرمربی فعلی تیم ملی ایران در گفتگو با برنامه Sportsweek رادیو پنج بی بی سی گفت: باید انتظار این را داشته باشیم که فرگوسن بازی های یونایتد را از نزدیک تماشا کند. فکر می کنید سربابی چارلتون علاقه ای ندارد بازی های یونایتد را از نزدیک تماشا کند؟ یا خود من دوست ندارم بازی های یونایتد را از نزدیک تماشا کنم؟ این همان کاری است که فرگوسن 27 سال انجام داده است، او عاشق منچستریونایتد است. من مطمئنم مردم از دیدن او در ورزشگاه لذت می برند و خوشحال می شوند.

کی روش که در فصل 03-2002 و بین سال های 2004 تا 2008 در دو مقطع به عنوان دستیار فرگوسن در منچستریونایتد کار کرده از مویس حمایت کرد. او گفت: طبیعی است که هیچ طرفدار منچستریونایتد از شرایط راضی نیست. هیچ هواداری از نتیجه نگرفتن و نبردن خوشحال نمی شود. این نتایج چیزی نیست که هواداران منچستریونایتد انتظار آن را می کشند. بدون شک مویس و بازیکنان هم از این شرایط راضی نیستند. اما من ایمان دارم که بازیکنان منچستریونایتد با عزم و اراده ای که دارند در مدتی کوتاه یونایتد را به جایگاه اصلی اش برمی گردانند.

سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در مورد خرید بازیکن در ژانویه هم به مویس هشدار داد و گفت: ژانویه زمان مناسبی برای خرید بازیکن نیست و بازیکنان در این پنجره نقل و انتقالات گران تر هستند. اما مطمئنم کادر فنی یونایتد کاملا از این موضوع آگاه است و اگر بازیکنی با کیفیت و قیمت مناسب پیدا کنند در خرید آن درنگ نخواهند کرد. اما هیچ اجباری برای خرید بازیکن وجود ندارد و باشگاه از این موضوع ترسی ندارد.