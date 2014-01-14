جذب يك ششم اعتبارات بهشهر / هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد تقي نورزاد بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شوراي اداري بهشهر در سالن فرمانداري اين شهرستان افزود: در سال جاري در مجموع 18 ميليارد و 600 ميليون تومان از كل منابع براي بهشهر اعتبار در نظر گرفته شده است كه از اين مقدار تنها دو ميليارد و 800 ميليون تومان تخصيص يافته است.



وي اظهار داشت: كل پروژه هاي عمراني در دست اقدام شهرستان 165 پروژه است كه 13 پروژه آن ملي است.



فرماندار بهشهر مهمترين پروژه ملي را تكميل سد گلورد اعلام كرد و يادآور شد: اين سد براي تكميل به 150 ميليارد تومان اعتبار نيازمند است و ماهم جاده سازي هاي روستاها ي اطراف سد با براساس جاده دسترسي مورد نظر و نياز روستاييان با قوت در دستور كار داريم.



نورزاد با اشاره به مشكلات مسكن مهر در استان مازندران و بهشهر يادآور شد: مشكلات در زير ساختها و تحويل و مسائلي از اين قبيل در همه شهرها و استانها وجود دارد اما خوشبختانه در بهشهر با تعامل ايجاد شده در حال حل و فصل است.



وي گفت: يك هزار واحد مسكن مهر در بهشهر در دست ساخت است كه بين 70 تا 90 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و 240 واحد آن در دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد.



فرماندار بهشهر در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به رفع مشكل كارخانه چيت سازي گفت: خوشبختانه اين مسئله و معضل 17 ساله نيز در حال حل و فصل است و حدود 400 كارگر چيت سازي به زودي به حق و حقوق خود مي رسند.



وي يادآور شد: كل بدهي اين كارگران با واگذاري زمين و يا تبديل به احسن كردن زمينها به زودي به كارگران پرداخت مي شود.



نورزاد با اشاره به دانشكده پرستاري بهشهر افزود: خوشبختانه زمين يك هكتاري از سوي خير براي اين امر اهداء شده است كه به زودي ساخت و ساز آغاز و از بهمن ماه سال جاري دانشجو جذب مي كنيم.



امام جمعه بهشهر و نماينده مردم مازندران در خبرگان رهبري نيز با دعوت به تقوا و دينداري، مردم داري را مهمترين فاكتور براي مديريت در جامعه اسلامي عنوان كرد.



آيت الله سيد صابر جباري ادامه د اد: مردم ولي نعمتان ما هستند و لذا بايد در جهت رفاه حال عمومي مردم در جامعه گام هاي موثر و مثبت برداشته شود.



وي گفت: دشمن از هر فرصتي براي تهديد و تحريم و توطئه استفاده مي كند و ما بايد با همكاري و وحدت رويه و همدلي در جهت مقابله با اين توطئه ها گام برداريم.