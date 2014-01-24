تجهیز تابلوهای اهدایی موزه ملک به شیشه ضدنور

به گزارش خبرنگار مهر، تابلوهای موجود در سالن هدایای عزت ملک به شیشه هایی مجهز شده اند که امکان بازتاب نور در آنها وجود ندارد. به همین علت است که بازدید کنندگان نمی توانند تصویر خود را در شیشه ببینند و به راحتی شی پشت شیشه قابل دیدن است.

احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران در جریان بازدید از موزه و کتابخانه ملک از تمام بخش های مختلف این موزه دیدن کرد.

وی همچنین از نگاره صید و صیاد از دیوان شاهی سبزواری بازدید کرد که به تنهایی در سالن نمایش تک اثر قرار داده شده است و دور تا دور آن توضیحاتی درباره نقش و نگار درج شده روی این اثر به بازدید کنندگان روی تابلو به نمایش درآمده است.

رئیس شورای شهر تهران موزه و کتابخانه ملک را یکی از ارزشمندترین کتابخانه های کشور دانست.

این موزه توسط حاج حسین ملک بزرگترین واقف تاریخ معاصر ایران وقف شده است.