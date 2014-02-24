رضا دبیری‌نژاد، رئیس موزه ملک در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری یک کارگاه و مسابقه سه روزه برای راهنمایان موزه خبر خبر داد و افزود: سه شنبه، ششم اسفند یک کارگاه آموزشی برای راهنمایان موزه با محوریت راهنمایی برای کودکان برگزار می‌شود.

در این کارگاه یک روزه، شرمین نادری، قصه‌نویس و نویسنده رمان«ماه‌گرفته‌ها»، مریم اخگری، فرشته قبادی عضو شورای کتاب کودک و لیلا کفاش‌زاده، مدیر بخش کودک کاخ موزه گلستان به آموزش«قصه‌گویی برای کودکان»، «خلاقیت در آموزش»، «میراث فرهنگی برای کودکان» و «قصه‌پردازی آثار» می‌پردازند.

رئیس موزه ملک با اشاره به ضرورت وجود راهنمایانی در موزه که با ذهن و زبان بچه‌ها آشنا هستند گفت: انگشت‌شمارند موزه‌هایی که راهنمای ویژه کودک داشته باشتد و امروز، ضرورت وجود چنین راهنمایایی بیش از گذشته احساس می‌شود و ما زمانی می‌توانیم بچه‎‌ها را به بازدید از موزه و آشنایی با تاریخ و فرهنگ و پیشینه خود تشویق کنیم که راهنمایانی باشند که زبان کودکان و راه ارتباط با آنها را بدانند و از قالب قصه و نمایش برای معرفی موزه و اشیا و بخش‌های مختلف آن بهره ببرند.

ه گفته دبیری‌نژاد، چهار و پنج‌شنبه، هفتم و هشتم اسفندماه نیز مسابقه‌ای برای راهنمایان گردشگری در دو مرحله برگزار می‌شود. در مرحله نخست، راهنمایان موزه خود یک شیء موزه‌ای را انتخاب و درباره‌اش قصه‌سرایی می‌کنند. کسانی که پذیرفته شوند و به مرحله نهایی برسند برای انچه مدرسان کارگاه آموزشی تعیین کرده‌اند قصه می‌گویند.

مراسم پایانی این دوره آموزشی، پنج شنبه هشتم اسفندماه در موزه ملک و با حضور مصطفی رحماندوست برگزار می‌شود.

