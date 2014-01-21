  1. عکس
  2. خبری
۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۲۲

عکس : محمد حسین ولایتی

گفتگو با سفیر لبنان

گفتگو با سفیر لبنان

فادی حاج علی سفیر لبنان در ایران امروز در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالات وی پاسخ داد.

کد مطلب 2218831

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار