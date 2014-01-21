https://mehrnews.com/xpS8h ۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۲۲ کد مطلب 2218831 عکس خبری عکس خبری ۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۲۲ عکس : محمد حسین ولایتی گفتگو با سفیر لبنان فادی حاج علی سفیر لبنان در ایران امروز در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالات وی پاسخ داد. کد مطلب 2218831 کپی شد مطالب مرتبط واکنش سفیر لبنان در تهران به انفجار تروریستی بیروت/ اقدامات تکفیریها تاسف بار و محکوم است مرگ ماجد الماجد مسائل پشت پردهای نداشت/ سرازیر شدن تروریستهای تکفیری از سوریه به لبنان دولت جدید ائتلافی در آینده نزدیک تشکیل میشود/ ایران نفوذ قابل توجهی در منطقه دارد
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