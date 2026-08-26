https://mehrnews.com/x3cTXc ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۲ کد مطلب 6929148 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۲ شکوه حضور بانوان ساوجی در حمایت از ولایت فقیه در شب ۱۷۹ ساوه- در این ویدئو شکوه حضور بانوان ساوجی در حمایت از ولایت فقیه در شب صد و هفتاد و نهم را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6929148 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری تداوم حضور مردم مینودشت در میدان؛ صدوهفتادونهمین شب همراهی آزادشهر در صدوهفتادونهمین شب؛ حضور مردم در میدان ادامه دارد برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما