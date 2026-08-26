https://mehrnews.com/x3cTX9 ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۳ کد مطلب 6929146 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۳ ۱۷۹ شب ایستادگی و حماسه مردم اراک در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اراک- در این ویدئو ۱۷۹ شب ایستادگی و حماسه مردم اراک در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6929146 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم اراک در تجدبد بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۸ رسید میدانداری مردم خمین در یکصدو هفتاد و هشتمین شب حمایت از ولایت فقیه تداوم حضور مردم مینودشت در میدان؛ صدوهفتادونهمین شب همراهی آزادشهر در صدوهفتادونهمین شب؛ حضور مردم در میدان ادامه دارد اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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