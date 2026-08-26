به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که به دنبال عملیات زیرگیری با خودرو در شهر کن در شمال غرب این کشور، یک نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.
تاکنون انگیزه عامل این زیرگیری و ماهیت عامل آن مشخص نشده است.
به دنبال یک عملیات زیرگیری با خودرو در شمالغرب فرانسه، چند نفر کشته و زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که به دنبال عملیات زیرگیری با خودرو در شهر کن در شمال غرب این کشور، یک نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.
تاکنون انگیزه عامل این زیرگیری و ماهیت عامل آن مشخص نشده است.
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