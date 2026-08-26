به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که به دنبال عملیات زیرگیری با خودرو در شهر کن در شمال‌ غرب این کشور، یک نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

تاکنون انگیزه عامل این زیرگیری و ماهیت عامل آن مشخص نشده است.