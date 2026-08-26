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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۵۸

۱۱ کشته و زخمی در عملیات زیرگیری با خودرو در شمال‌غرب فرانسه

۱۱ کشته و زخمی در عملیات زیرگیری با خودرو در شمال‌غرب فرانسه

به دنبال یک عملیات زیرگیری با خودرو در شمال‌غرب فرانسه، چند نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که به دنبال عملیات زیرگیری با خودرو در شهر کن در شمال‌ غرب این کشور، یک نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

تاکنون انگیزه عامل این زیرگیری و ماهیت عامل آن مشخص نشده است.

کد مطلب 6929158

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    نظرات

    • فریوون IR ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 0
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      اروپای بی توجه به شرایط زیست سایر ملل امروز دچار خشم و طغیان در درون شده ، دنیا آبستن تغیرات نه چندان مطبوع است ، جنگ ایران و آمریکا ، روسیه و ناتو در اوکراین پیش درآمد جنگ آینده جهان است
    • فریدون IR ۰۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      0 0
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      ریر گیری با خود رو ترور کور است ، وحشت در جامعه می آفریند و نتیجه مثبتی ندارد . نا امیدی از مبارزه برای احقاق حق ، انگیزه ای یرای این کار است

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