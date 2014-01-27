"فادی حاج علی" سفیر لبنان در تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه، کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه، موضع بیروت درباره وقایع سوریه، انفجارهای تروریستی در لبنان و جایگاه مقاومت در منطقه ابراز نظر کرد. وی با اشاره به اینکه جریانهای سیاسی لبنان به لزوم تشکیل دولت جدید در برهه فعلی تاکید دارند، زمان شکل گیری دولت جدید را بسیار نزدیک اعلام کرده بود. فادی حاج علی همچنین با اشاره به چالشهای امنیتی پیش روی لبنان تشکیل دولت جدید و حل تدریجی بحران سوریه را در بهبود وضعیت امنیتی موثر دانست. وی همچنین از ارائه شکوائیه دولت لبنان به شورای امنیت درباره موضوع جاسوسی رژیم صهیونیستی خبر داد.

*خبرگزاری مهر- سرویس بین الملل: با وجود گذشت بیش از 9 ماه دولت لبنان هنوز تشکیل نشده است. مشکل و مانع اصلی در این زمینه چیست و ارزیابی شما درباره وضعیت فعلی لبنان چگونه است؟

- فادی حاج علی: ما امیدواریم دولت وحدت ملی در لبنان با توافق جریانهای سیاسی تشکیل شود، چون این مسئله در ثبات و امنیت لبنان بسیار تاثیرگذار است. البته طولانی شدن پرونده تشکیل دولت جدید در لبنان موضوع عجیب و تازه ای نیست و در گذشته نیز شاهد بوده ایم که تشکیل دولت با تاخیرهای این چنینی همراه شود. این مسئله به واقعیت کشور لبنان مرتبط است، ما در کشور در زمینه فرهنگ، دین و سیاست با تفاوتهای متعددی روبرو هستیم و دولت در نهایت باید شامل تمامی این جریانها باشد.

البته مشکلات منطقه ای به ویژه بحران سوریه در طولانی تر شدن تاخیر در تشکیل دولت لبنان موثر بوده است. امیدواریم که دولت بزودی تشکیل شود و در این زمینه ما با مسائل امنیتی روبرو هسستم که تشکیل دولت جدید را لازم و ضروری می کند.

* به نظر شما آیا در روزهای آتی می توانیم شاهد شکل گیری ائتلافی با حضور "سعد الحریری" رهبر جریان المستقبل و جریان 8 مارس (نزدیکان به حزب الله لبنان) باشیم که منجر به تشکیل دولت جدید و حل بحران سیاسی فعلی شود؟

- "سعد الحریری" نخست وزیر سابق لبنان اخیرا آمادگی خود را برای تشکیل ائتلاف دولتی با حزب الله بر اساس قاعده "لبنان برای همه" (عدم حذف هیچ جریان سیاسی از حضور در کانون قدرت) اعلام کرده است. این اظهارات با واکنش مثبت اکثر شخصیتهای جریان 8 مارس روبرو شد که این مسئله باعث شد که روند تشکیل دولت جدید سرعت بیشتری پیدا کند تا به زودی شاهد شکل گیری آن باشیم.

همچنین "محمد جواد ظریف" وزیرخارجه ایران اخیرا در سفری که به بیروت داشت پس از مطلع شدن از اخبار خوبی که در زمینه تشکیل دولت جدید مطرح شده، حمایت خود را از روند توافق سیاسی و تشکیل دولت اعلام کرد.

* آیا می توانید زمانی دقیق تری در زمینه تشکیل دولت لبنان اعلام کنید؟

- مقامات ارشد لبنان از جمله رئیس جمهور و رئیس پارلمان لبنان اعلام کرده اند که به زودی شاهد تشکیل دولت جدید خواهیم بود و ما امیدواریم این مسئله تا چند روز دیگر رخ دهد چون شرایط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و حتی تبعات بحران سوریه ضرورت ایجاد کرده که در این باره سریعا تصمیم گیری کنیم.

* با توجه به پیامدهای بحران سوریه، نظر شما درباره چشم انداز حل بحران در این کشور چیست؟ آیا امکان دارد در آینده نزدیک شاهد حل بحران سوریه باشیم؟

- سوریه برای لبنان یک کشور دوست و برادر محسوب می شود. ما در گذشته روابط تنگاتنگی با یکدیگر داشته ایم و این موضوع را باید مدنظر قرار داد که آنچه درباره سوریه رخ می دهد بر لبنان تاثیر می گذارد و این رابطه بالعکس نیز صدق می کند.

لبنان هم اکنون از آنچه در سوریه رخ می دهد تاثیر پذیرفته و با مشکلاتی مواجه شده است. سوریه در گذشته هنگامی که لبنان با تجاوزات رژیم صهیونیستی مواجه شد شمار زیادی از آوارگان لبنانی را پذیرفت و برای آنها مسکن تهیه کرده و از لحاظ معیشتی تحت پوشش قرار داد. حالا نوبت آن رسیده که لبنان به سوریه ادای دین کند و ما با استقبال از آوارگان سوری به این عهد وفا کردیم.

من امیدوارم بحران در سوریه در آینده نزدیک پایان یابد چون این مسئله تاثیرات منطقه ای خود را بر لبنان و عراق می گذارد و منطقه روی دهانه آتشفشان قرار داده است. ما همچنین امیدواریم کنفرانس ژنو2 به حل سیاسی بحران سوریه کمک کند.

البته شخصا معتقدم بحران سوریه را نمی توان در مدت سه چهار روزه کنفرانس ژنو 2 حل کرد و حل این بحران به مذاکرات سخت و نفسگیر میان دولت و مخالفان سوری نیاز دارد که باید با حمایت طرفهای بین المللی موثر همراه باشد.

*جناب سفیر حتما در جریان خبر پس گرفته شدن دعوت از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 قرار گرفتید. موضع رسمی لبنان درباره عدم مشارکت ایران در این کنفرانس چیست؟ آیا به نظر شما بحران سوریه بدون مشارکت طرفهای موثر بین المللی امکان حل شدن دارد.

- به طور حتم ایران کشور مهمی در منطقه و جهان اسلام است و لبنان با حضور ایران در حل معضلات منطقه ای و بین المللی کاملا موافق و همراه است. ایران با توجه به نفوذی که در منطقه دارد نقش غیر قبال کتمانی در حل مسائل ایفا می کند. به نظر من عدم دعوت ایران به کنفرانس ژنو 2 اشتباه است و تاثیر منفی بر حل بحران سوریه خواهد گذاشت.

لبنان از هر گونه راه حل مورد توافق دولت و جریانهای مختلف سوری حمایت می کند و بر حل بحران سوریه از طریق گفتگوهای سیاسی تاکید دارد.

* موضع رسمی دولت لبنان در کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه چیست؟

- لبنان همواره در گذشته درباره وقایع سوریه اعلام بی طرفی می کرد و ما حتی در کنفرانس ژنو 1 نیز به همین علت شرکت نکردیم. البته من اخیرا در دیدار با طرفهای بین المللی به ویژه مقامات روس تمایل آنها را برای حضور لبنان در کنفرانس ژنو 2 احساس کردم. ما همواره بر اساس قاعده بی طرفی در موضوع سوریه عمل می کردیم ، اما طی ماههای اخیر تبعات بحران سوریه را با پوست و استخوان درک کرده ایم و شمار آوارگان سوری در لبنان از مرز یک میلیون نفر هم گذشته است. مشارکت لبنان در کنفرانس ژنو 2 به علت وقوع این مسائل شکل گرفت.

البته لبنان همواره به اصول خود در این زمینه شامل احترام به رای مردم سوریه، گفتگوهای سیاسی و مذاکره برای حل بحران اعتقاد دارد و ما در این زمینه هیچ گونه دخالتی در رای مردم نخواهیم داشت.

* روابط ایران و لبنان را دوران دولت یازدهم به ریاست جمهوری "حسن روحانی" چگونه پیش بینی می کنید؟ دو کشور اخیرا توافقنامه هایی در زمینه گسترش مبادلات تجاری امضا کرده اند، چشم انداز آینده روابط دو کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

- در ابتدا می خواهم با وجود اینکه دیر هم شده است اما بابت برگزاری انتخابات پرشور ریاست جمهوری در ایران و تشکیل دولت تدبیر و امید به ریاست جمهوری "حسن روحانی" را به شما و ملت ایران تبریک بگویم. دولت تدبیر و امید علاوه بر ایران در کشورهای دیگر منطقه نیز امیدها را زنده کرده است. ما همواره تاکید داریم که ایران کشور مهمی در منطقه است و در حل مسائل و مشکلات موجود تاثیرگذار است.

تبریک دوم را به شما بابت موفقیت مذاکرات ژنو اعلام می کنم. توافقی که باعث برچیده شدن تحریمهااز جمله تحریمهای یکجانبه و غیر قابل قبول علیه ایران خواهد شد.

اما درباره روابط ایران و لبنان باید بگویم که دو کشور همواره طی سالهای اخیر در راستای توسعه روابط و تقویت آن تلاش کرده اند و این روابط همیشه سیر صعودی داشته است. علاوه بر روابطی ایران و لبنان در دولتهای گذشته، "میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان نخستین رئیس جمهور عربی بود که در مراسم تحلیف "حسن روحانی" حضور داشت. همچنین قبل از آن "عدنان منصور" وزیرخارجه لبنان، نخستین وزیرخارجه و هیئت عربی بود که بابت پیروزی حسن روحانی در انتخابات با وی در تهران دیدار کرد.

همچنین باید توجه داشت که محمد جواد ظریف وزیرخارجه ایران اخیرا لبنان را به عنوان دریچه اصلی ارتباط با خاورمیانه و کشورهای عربی و به عنوان نخستین مقصد در سفر دوره ای خود انتخاب کرد که ما به این مسئله افتخار می کنیم. وی همچنین دیدارهای بسیار خوبی با مقامات لبنانی داشت که این مسئله بازتابهای مثبتی در سطح جهان عرب داشته است. در این دیدار درباره مسائل مهم منطقه، وضعیت لبنان و سوریه و موضوع فلسطین و مبارزه با دشمن اسرائیلی که جزو اصول سیاست خارجی لبنان است، بحث و گفتگو شد.

در بخش اقتصادی نیز ما همکاریهای متعددی با ایرانی ها داشته ایم و این کشور سرمایه گذاریهای مهمی در لبنان داشته است. باید توجه داشت که در روابط اقتصادی ایران و لبنان موضوع سودهای تجاری آنچنانی مطرح نیست و بیشتر تقویت روابط برادرانه و دوستانه مطرح است.

من در اینجا فرصت را مغتنم می شمارم و به خانواده های شهیدان و بازماندگان انفجار تروریستی در برابر سفارت ایران در بیروت تسلیت می گویم. همان طور هم که وزیرخارجه ایران اعلام کرد در این انفجار تروریستی خون مردم لبنان و ایران درهم آمیخته شد.

ادامه دارد...