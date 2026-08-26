مستندسازی خسارات جنگ به محیط زیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شینا انصاری با اشاره به سفر اخیر خود به استان خوزستان گفت: این استان به دلیل تمرکز واحدهای صنعتی و نفتی، وجود تالاب‌های مهمی همچون هورالعظیم و شادگان و همچنین مسئله گرد و غبار، با چالش‌های جدی محیط زیستی مواجه است.

وی افزود: در سفر به خوزستان، مرکز آموزش و پایش محیط زیست در بندر ماهشهر افتتاح شد و از طرح‌های محیط زیستی صنایع، از جمله طرح کاهش انتشار آلاینده‌های هوا در فولاد خوزستان، بازدید به عمل آمد. همچنین موضوع حفاظت کیفی رودخانه کارون، توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، بازچرخانی آب در صنایع و استفاده از آب‌های نامتعارف مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این سازمان اظهار کرد: کاهش آلودگی هوا، کاهش فلرسوزی، تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی، تأمین حقابه تالاب‌ها، مدیریت منابع آب و جلوگیری از ورود فاضلاب به رودخانه‌ها و تالاب‌ها از جمله محورهای اصلی برنامه‌های محیط زیستی کشور است.

انصاری درباره برنامه کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها نیز گفت: اولویت‌های کاهش آلودگی در هر شهر بر اساس سهم منابع آلاینده تعیین می‌شود. در تهران منابع متحرک سهم بیشتری دارند، اما در اهواز منابع ثابت اهمیت بیشتری دارند و به همین دلیل کاهش فلرسوزی در استان خوزستان از برنامه‌های مورد پیگیری سازمان بوده است.

وی با بیان اینکه بخشی از برنامه‌های محیط زیستی تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفت، افزود: با وجود توقف یا کند شدن برخی برنامه‌ها، سازمان محیط زیست پیگیری اجرای برنامه‌های مصوب را ادامه خواهد داد.

تأمین حقابه تالاب‌ها و مقابله با گرد و غبار

معاون رئیس‌جمهور همچنین درباره وضعیت تالاب‌ها گفت: بارش‌های امسال موجب بهبود نسبی وضعیت حقابه تالاب‌ها شده، اما این میزان همچنان برای بسیاری از تالاب‌ها کافی نیست.

وی با اشاره به وضعیت تالاب هورالعظیم افزود: در حال حاضر حدود ۳۵ درصد این تالاب دارای آب است و همچنان تأمین حقابه محیط زیستی تالاب‌ها باید به عنوان یکی از اولویت‌های کشور دنبال شود.

انصاری همچنین از شناسایی کانون‌ها و نقاط بحرانی گرد و غبار خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، کانون‌های گرد و غبار بر اساس اولویت شناسایی شده‌اند تا اقدامات مهار و کنترل در مناطق دارای اولویت انجام شود.

مستندسازی خسارات جنگ به محیط زیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود به آثار جنگ بر محیط زیست کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۱۲ درصد از عرصه سرزمینی کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و این مناطق، میراث بین‌نسلی کشور محسوب می‌شوند.

انصاری افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۸ هزار هکتار از عرصه‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست آسیب دید که مستندسازی اولیه این خسارات انجام و گزارش اقتصادی آن برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به مناطق ساحلی و اکوسیستم‌های تالابی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: بررسی و مستندسازی خسارات محیط زیستی ناشی از جنگ همچنان ادامه دارد و این فرایند به دلیل نیاز به پایش و اندازه‌گیری دقیق، زمان‌بر است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از پیگیری موضوع در سطح بین‌المللی خبر داد و گفت: پیش و در جریان جنگ، هشدارهای محیط زیستی به کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی از جمله برنامه محیط زیست سازمان ملل ارائه شد.

مشارکت مردم؛ رکن حفاظت از محیط زیست

انصاری مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی حفاظت از محیط زیست دانست و گفت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای مأموریت‌های خود به همکاری مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد نیاز دارد.

وی با اشاره به ظرفیت تشکل‌های محیط زیستی افزود: فعالان و تشکل‌های مردم‌نهاد در سال‌های اخیر نقش مؤثری در مطالبه‌گری و پیگیری مسائل محیط زیستی داشته‌اند و سازمان تلاش می‌کند از این ظرفیت به شکل تخصصی استفاده کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از اجرای طرح ملی «همیار محیط زیست» در مدارس با همکاری وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به این طرح پیوسته‌اند و آموزش محیط زیستی از سنین پایه می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از طبیعت داشته باشد.

انصاری در پایان از محیط‌بانان و فعالان محیط زیست قدردانی کرد و گفت: حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان بدون تلاش و فداکاری محیط‌بانان و مشارکت دغدغه‌مندان محیط زیست امکان‌پذیر نیست.