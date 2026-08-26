روایت وزیر بهداشت از دیدار با همسر شهید محمدعلی رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار یک فیلم در صفحه شخصی خود نوشت: امروز به دیدار بانوی بزرگواری رفتم که نام و زندگی‌اش با یکی از ماندگارترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران گره خورده است؛ خانم عاتقه صدیقی، همسر شهید محمدعلی رجایی.

وی افزود: حدود دو ماه پیش، ایشان دچار عارضه‌ای شدند، اما حتی هنگام انتقال با آمبولانس و بستری در بیمارستان، نگفتند که همسر دومین رئیس‌جمهور ایران هستند. این رفتار، بیش از هر سخنی، یادآور همان ساده‌زیستی و بی‌تکلفی است که از شهید رجایی به یادگار مانده است.

ظفرقندی ادامه داد: در این دیدار، از «گروه نق» گفتم؛ جمعی از دوستان و نزدیکان شهید رجایی که به ابتکار ایشان شکل گرفته بود و قرار بود هر پنجشنبه، ساعتی کنار ایشان بنشینند و بدون تعارف، کاستی‌ها و اشکالات را بگویند؛ نام «نق» هم به طنز از همین صراحت و پرداختن به ایرادها آمده بود؛ خاطره‌ای که در کتاب خاطرات شهید رجایی نیز نقل شده است. خانم صدیقی نیز از شهید رجایی گفت؛ از مردی که به آنچه باور داشت، محکم عمل می‌کرد و اهل ظاهرسازی نبود؛ حتی با وجود مسئولیت سنگین ریاست‌جمهوری، سرکشی به مادر و بستگانش در قزوین را ترک نمی‌کرد و برای همه، از کودک خردسال تا سالخوردگان، احترام قائل بود.

وی تصریح کرد: شاید این جمله، خلاصه‌ای از آنچه امروز شنیدم باشد: «رجایی به آنچه اعتقاد داشت، عمل می‌کرد.» یاد شهید محمدعلی رجایی و همه شهیدان راه خدمت و استقلال ایران گرامی باد.