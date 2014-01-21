واکنش سفیر لبنان در تهران به انفجار تروریستی بیروت/ اقدامات تکفیریها تاسف بار و محکوم است

"فادی حاج علی" سفیر لبنان در تهران امروز در گفتگو با خبرنگار مهر علاوه بر تشریح تحولات اخیر لبنان و منطقه به انفجارهای تروریستی اخیر در بیروت از جمله انفجار امروز در منطقه حاره حریک در جنوب بیروت واکنش نشان داد که دست کم پنج شهید و 46 زخمی به جا گذاشته است.

وی با اشاره به اقدامات تروریستهای تکفیری در لبنان و دیگر کشورهای منطقه تاکید کرد: وقوع انفجارهای تروریستی پیاپی برای کشوری که از بحران جنگهای داخلی خارج شده تاسف بار است و ما فعالیتهای این گروهها را شدیدا محکوم می کنیم.

حاج علی افزود: ما شاهد هستیم که برخی گروههای تروریستی تکفیری در تلاش برای خارج کردن برخی مناطق از سیطره ارتش و دولت لبنان هستند، اما دولت تلاش می کند بر این وضعیت فائق آید.

سفیر لبنان در تهران افزود: البته معتقدم تشکیل دولت لبنان طی روزهای آتی که به احتمال فراوان با توافق جمعی گروههای سیاسی رخ خواهد داد در بهبود شرایط امنیتی تاثیر خواهد گذاشت.

مشروح گفتگو با سفیر لبنان در تهران به زودی منتشر می شود.