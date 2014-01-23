نشت گاز مرگ يك مادر و فرزند را در شهر اراك رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، در منطقه فوتبال شهر اراك يك مادر 35 ساله و فرزند 5 ساله اش در اثر مسموميت با گاز خطرناك منوكسيدكربن جان خود را از دست دادند.

قنبر فراهاني رئيس اداره اورژانس دانشگاه علوم پزشكي اراك در این باره به خبرنگار مهر گفت: در ساعت 18:05 دقيقه روز چهارشنبه به مركز اطلاع رساني اورژانس شهر اراك اطلاع داده شد كه يك مادر و فرزندش در حمام دچار كاهش سطح هوشياري شده اند كه احتمالا در اثر مسموميت با گاز منوكسيد كربن اين اتفاق افتاده است.

قنبر فراهانی افزود: بلافاصله نزديك ترين پايگاه امدادي اورژانس 115 شهري به محل حادثه اعزام شده است و بعد از گذشت 5 دقيقه بر بالين مصدومين حاضر شدند كه متاسفانه مشاهده كرند هر دو نفر در اثر گاز گرفتگي چند ساعتي مي باشد كه جان خود را از دست داده اند

فراهاني در ادامه گفت: توجه به استاندادرها و نكات ايمني لازم در نصب دودكش آبگرمكن و بخاري هاي گازي مي تواند درصد مسموميت ها با گاز منوكسيد كربن را به طور قابل توجهي كاهش دهد.

وی اظهارداشت: از نشانه‌هاي مسموميت با گاز منواكسيد كربن در وهله اول سردرد همراه با احساس سنگيني و در صورت عدم اكسيژن رساني مناسب گيجي، تهوع، استفراغ، سوزش شديد در ناحيه چشم و گلو، احساس گرفتگي و درد شديد در قفسه سينه، تشنج و احساس آشفتگي، تحريك‌پذيري، ناتواني در تشخيص موقعيت و شرايط، كاهش هوشياري و اغما و مرگ مي‌باشد.

فراهانی اضافه کرد: در صورت مواجهه با مصدومان، سريعاً آنها را از محيط خارج كنيد، پس از خارج ساختن مصدوم از محيط آلوده، فوراً با اورژانس 115 تماس بگيريد، علائم حياتي مصدومان را كنترل كنيد و از باز بودن راه‌هاي هوايي مصدوم اطمينان حاصل نماييد.

