بیماران قلبی و عروقی در استان مرکزی بیشترین متقاضیان اورژانس

دکتر قنبر فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام 27 هزار و 795 ماموریت تصادفی و غیر تصادفی طی 9 ماه خبر داد و افزود: از این میزان 19 هزار و 590 مورد ماموریت غیر تصادفی و تعداد هشت هزار و 205 مورد به حوادث ترافیکی و رانندگی است.

وی ادامه داد: از مجموع حوادث غیرتصادفی دو هزار و 546 مورد آن به بیماریهای قلبی و عروقی مربوط می شود.

وی تغيير سبك و شيوه زندگي، گرايش افراد به عادات نامناسب را از جمله شایع شدن این بیماری غیر واگیردار دانست و اظهارداشت: یک هزار و 385 مورد آن مسمومیت و یک هزار و 20 مورد ماموریتها نیز مربوط به بیماران تنفسی است.

فراهانی مهمترين عوامل خطر جان انسانها را دخانيات، فشار خون بالا ، كلسترول بالا و افزايش وزن، مصرف كم ميوه وسبزيجات ،عدم فعاليت فيزيكي مناسب، روابط جنسي غير ايمن و مصرف داروهاي غيرمجاز اعلام کرد و اظهارداشت: بيماريهاي قلبي و عروقي، سوانح و حوادث، سرطانها، بيماريهاي تنفسي و بيماريهاي حول تولد علل عمده مرگ و مير در كشور به شمار می آیند.

وی بیماریهای قلبی- عروقی را قابل پیشگیری ترین بیماری ها دانست و تصریح کرد: ورزش، تعذیه مناسب و رژیم‌ غذایی‌ کم‌چرب‌ و کنترل فشار خون از عوامل پیشگیری از این بیماری به شمار می آید.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی همچنین گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ماموریتهای حوادث غیر تصادفی و حواث رانندگی در استان نسبت به 9 ماه سال نود و یک 3.1 درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: در 9 ماه امسال 130 نفر دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شده اند که از این تعداد یک نفر در اثر مسمومیت جان خود را از دست داده است.