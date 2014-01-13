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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۹:۲۹

فراهانی با مهر مطرح کرد:

بیماران قلبی و عروقی در استان مرکزی بیشترین متقاضیان اورژانس

بیماران قلبی و عروقی در استان مرکزی بیشترین متقاضیان اورژانس

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی گفت:از ابتدای سال تاکنون از مجموع ماموریتهای غیرتصادفی اورژانس استان از ابتدای سال تا کنون بیماران قلبی و عروقی بیشترین متقاضیان خدمات اورژانس هستند.

دکتر قنبر فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام 27 هزار و 795 ماموریت تصادفی و غیر تصادفی طی 9 ماه خبر داد و افزود: از این میزان 19 هزار و 590 مورد ماموریت غیر تصادفی و تعداد هشت هزار و 205 مورد به حوادث ترافیکی و رانندگی است.

وی ادامه داد: از مجموع حوادث غیرتصادفی دو هزار و 546 مورد آن به بیماریهای قلبی و عروقی مربوط می شود.

وی تغيير سبك و شيوه زندگي، گرايش افراد به عادات نامناسب را از جمله شایع شدن این بیماری غیر واگیردار دانست و اظهارداشت: یک هزار و 385 مورد آن مسمومیت و یک هزار و 20 مورد ماموریتها نیز مربوط به بیماران تنفسی است.

فراهانی مهمترين عوامل خطر جان انسانها را دخانيات، فشار خون بالا ، كلسترول بالا و افزايش وزن، مصرف كم ميوه وسبزيجات ،عدم فعاليت فيزيكي مناسب، روابط جنسي غير ايمن و مصرف داروهاي غيرمجاز  اعلام کرد و اظهارداشت: بيماريهاي قلبي و عروقي، سوانح و حوادث، سرطانها، بيماريهاي تنفسي و بيماريهاي حول تولد علل عمده مرگ و مير در كشور به شمار می آیند.

وی بیماریهای قلبی- عروقی را قابل پیشگیری ترین بیماری ها  دانست و تصریح کرد: ورزش، تعذیه مناسب و رژیم‌ غذایی‌ کم‌چرب‌ و کنترل فشار خون از عوامل پیشگیری از این بیماری به شمار می آید.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مرکزی همچنین گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ماموریتهای حوادث غیر تصادفی و حواث رانندگی در استان نسبت به 9 ماه سال نود و یک 3.1 درصد افزایش یافته است.

وی  یادآور شد: در 9 ماه امسال 130 نفر دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شده اند که از این تعداد یک نفر در اثر مسمومیت جان خود را از دست داده است.

کد مطلب 2213300

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